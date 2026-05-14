Organizaciones por los derechos infantiles expresaron "profunda preocupación" por la conformación de la Comisión Bicameral

Oganizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes enviaron una nota a la nueva Comisión Bicameral del Congreso dedicada a este asunto para expresar su "profunda preocupación" por la forma en que se constituyó el cuerpo encargado de supervisar el concurso para la elección del Defensor del niño.

"La constitución de la Comisión Bicameral del 12 de mayo, en medio de disputas y cuestionamientos sobre la representación proporcional de los partidos políticos del Honorable Senado de la Nación, así como sobre la selección de autoridades, pone en riesgo la prioridad absoluta que deben tener los derechos de las infancias", expresaron en su comunicado.

En la sesión del martes, La Libertad Avanza se quedó con los principales cargos del cuerpo: se eligió a la senadora Vilma Facunda Vedia como presidenta y al diputado Nicolás Mayoraz como vicepresidente. La polémica surge porque el año pasado se designó a la funcionaria bonaerense María Paz Bertero como sucesora de la saliente Marisa Graham, pero el concurso fue impugnado por el oficialismo.

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Además, las organizaciones detallaron que "el concurso contó con 4 etapas de evaluación, un Consejo Asesor de Expertas y Expertos y la participación de un escribano público para algunos actos relevantes. La Comisión Bicameral elevó una terna por 7 votos, que fue aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con 156 votos a favor, más del 75% de los presentes".

"La propuesta se encuentra vigente y pendiente de votación por parte del Honorable Senado de la Nación. Es necesario mencionar que el concurso público y la terna elevada con media sanción otorgada por la HCDN tienen vigencia por 180 días hábiles legislativos, hasta el 15 de septiembre de 2026", reclamaron.

Desde el martes existe una puja con la oposición, dado que no se respetó la proporcionalidad correspondiente. En la bancada peronista que preside José Mayans consideran que su espacio está subreprepresentado y debería tener más miembros, dado que tiene igual porcentaje que LLA. Por ello, denunciaron que la conformación de la bicameral es “antirreglamentaria e ilegal” y anticiparon que recurrirían a la Justicia.

Lo adecuado, según el reglamento, sería que se trate en el Senado el dictamen de la terna y allí se rechace o apruebe. Pero el oficialísimo no tiene los números y por eso lo quiere hacer a través de la Bicameral. Este jueves 14 de mayo, desde las 12, se está sesionando en el Congreso el concurso público para la designación del nuevo Defensor del Niño.

"Por ello, las organizaciones, que venimos dando seguimiento al Poder Legislativo Nacional en este asunto urgente, llamamos a los bloques al estricto respeto reglamentario y la construcción de diálogos que permitan avanzar en la efectiva protección de derechos de niñas, niños y adolescentes con una Defensoría nacional plenamente en funciones", concluyeron.

Las organizaciones firmantes son Infancias en Deuda, Poder Ciudadano, Chicos.net, Cepast, Andhes, Fundación Emmanuel, Coy Aike, ACIJ, Aldeas Infantiles SOS, Doncel, Ela, Fundación Kaleidos, FEIM, Fundación Sur Argentina, Ashoka, Crecer Juntos, Xumek, La Poderosa, Canales, LatinLab, AASAP, Surcos y Fundación SES.

ML