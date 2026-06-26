Rector celebró el fallo de la Corte y exigió el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la cautelar por el financiamiento universitario.

El rector destacó que la resolución judicial brinda una respuesta estructural al reclamo de las universidades y advirtió que, a pesar de los acuerdos paritarios, aún resta recomponer un 30% del salario docente y actualizar las becas estudiantiles para alcanzar los niveles de inversión de finales de 2023.

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Fallo de la Corte Suprema

“Fue muy importante lo que sucedió ayer. No solo porque da cuenta de lo que veníamos reclamando desde la comunidad universitaria, que la respuesta estructural estaba en el respeto y la aplicación de la ley de financiamiento, que era la herramienta que habíamos construido para poder comprender las dificultades que atravesaba el sistema universitario, sino también para la vida institucional de la nación”, expresó a “Punto a Punto Radio 90.7 FM”.

En este sentido, y reforzando la necesidad de que el Poder Ejecutivo acate la normativa vigente, el rector subrayó que el fallo es un paso fundamental hacia la normalización del sistema porque: “Una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso. Entonces creo que el fallo de la Corte es saludable en esos dos sentidos. Y abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto”.

Además al ser consultado sobre las negociaciones salariales actuales y si estas cubren lo estipulado por la legislación, Bartolacci aclaró en diálogo con Julio Kloppenburg la distinción entre los acuerdos parciales y las obligaciones legales.

“Puede que algo de lo que esté contenido en el acuerdo paritario comprenda una parte de lo que establece la ley que el gobierno tiene que cumplir. En todo caso se acreditará eso a cuenta y tendrá que dar cuenta de lo que resta, que en términos salariales es alrededor del 30%. Y en la actualización de becas es mayor aún porque ahí las becas Progresar no se habían actualizado directamente en los últimos dos años y son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes”, detalló.

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Cómo sigue el conflicto universitario

Por otra parte, respecto al objetivo central de estas demandas, el funcionario explicó que no se busca un privilegio sino recuperar la capacidad operativa perdida en el último año, enfatizando que: “Todo esto es para que nosotros volvamos a estar como estábamos en noviembre del 2023. No es que estamos pidiendo un incremento del presupuesto por encima de lo que siempre tuvieron las universidades. Es para recomponer la situación el estado de cosas que tuvimos hace dos años atrás. Es decir, poder tener las condiciones mínimas indispensables para poder funcionar bien en algo que tiene que priorizar el país, que es la inversión en educación, ciencia, conocimiento, tecnología”.

Finalmente, y en cuanto a la continuidad del proceso administrativo tras la sentencia, Bartolacci concluyó que la resolución del conflicto queda ahora en manos de una pronta convocatoria oficial.

“El gobierno deberá convocar en el marco del diálogo que se ha establecido para manifestar la manera en que se va a hacer operativa la aplicación de esos dos artículos de la ley. Así que vamos a esperar los próximos días esa convocatoria. Ojalá que sea pronto, así ya podemos despejar esta situación y seguir trabajando los otros temas”, concluyó Bartolacci.

JMP