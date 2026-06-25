Un geólogo del CONICET advirtió: “Si un sismo así ocurriera en Córdoba, gran parte de la ciudad sufriría daños”

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela generaron una de las peores tragedias naturales registradas en el país en más de un siglo. Los movimientos provocaron centenares de víctimas, miles de heridos y severos daños en infraestructura, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el geólogo e investigador del CONICET, Ricardo Astini, explicó que se trató de un fenómeno conocido como “doblete sísmico” y aseguró que "la magnitud de los movimientos fue suficiente para provocar graves daños en cualquier ciudad del mundo".

Según detalló el especialista, los sismos se produjeron en una región históricamente activa desde el punto de vista tectónico, ubicada en el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. “Se suele hablar de doblete sísmico cuando ocurren dos sismos de manera excepcional, donde uno gatilla al otro o funciona como precursor”, señaló. En particular, indicó que el movimiento se produjo sobre la falla de Boconó, una estructura que llevaba más de cien años sin registrar desplazamientos importantes.

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“El problema es que cuando una falla permanece quieta durante mucho tiempo acumula tensión. Cuando finalmente libera esa energía se producen terremotos de gran magnitud”, afirmó el investigador. Uno de los factores que amplificó el impacto fue la escasa profundidad de los movimientos. De acuerdo con Astini, el primer sismo ocurrió a unos 13 kilómetros de profundidad y el segundo a cerca de 10 kilómetros.

“Al ser tan poco profundos, la energía llega a la superficie con un carácter muy destructivo. Un terremoto de esta intensidad en cualquier región del mundo generaría un desastre”, sostuvo. El especialista también se refirió a las réplicas que continúan registrándose en la región. Explicó que, tras un evento principal de estas características, es habitual que se produzcan nuevos movimientos debido a la liberación de tensiones acumuladas en fracturas secundarias.

El factor destructivo

Consultado sobre el colapso de numerosos edificios, Astini consideró que el principal factor fue la magnitud de los terremotos, aunque reconoció que las condiciones constructivas también pueden influir en el nivel de daños.“Estamos hablando de una región que históricamente se sabe que es sísmicamente activa. En muchos casos, además, las estructuras edilicias son antiguas o no cuentan con actualizaciones estructurales acordes a normativas antisísmicas modernas, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad ante eventos de gran magnitud. Después, la preparación de las construcciones y la inversión en infraestructura son otra discusión”

El geólogo comparó la situación con provincias argentinas como San Juan y Mendoza, donde las normativas antisísmicas forman parte de la planificación urbana debido a la frecuencia de estos fenómenos. “Si un sismo de esta magnitud ocurriera en Córdoba, gran parte de la ciudad sufriría daños muy importantes. Estamos hablando de una intensidad altísima”, remarcó.

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Finalmente, Astini explicó que el movimiento entre las placas del Caribe y Sudamérica se produce de manera lateral y no mediante un proceso de subducción, como ocurre en la cordillera de los Andes. Esta característica reduce significativamente la posibilidad de que se generen tsunamis. “Este tipo de desplazamiento normalmente no produce tsunamis. Dentro de la tragedia, eso evitó una situación todavía más grave para toda la región del Caribe”, concluyó.