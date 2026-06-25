Violencia de género en la UNC: 6 de cada 10 encuestados acusan a los docentes varones

Un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) confirma que las violencias de género persisten en el ámbito académico y configura un diagnóstico claro sobre la continuidad de prácticas discriminatorias y violentas en la vida universitaria.

La investigación encuestó a 6.048 estudiantes de grado de las 15 facultades y cuenta con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. El equipo sigue esta línea de trabajo desde 2010.

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Entre los datos más preocupantes, el 42,5% del estudiantado afirmó haber escuchado comentarios discriminatorios por motivos de género, identidad u orientación sexual. El 10,4% fue víctima de gritos o insultos y el 1,9% sufrió contacto físico sin consentimiento.

En relación a las violencias sexuales, el 2,4% recibió una propuesta sexual en el aula o laboratorio. Respecto de la discriminación sexista, un 13,4% recibió descalificación o desaliento en el acceso a actividades académicas.

En el plano digital, el 7,6% recibió mensajes ofensivos o inapropiados y el 4,4%, comentarios discriminatorios en forma virtual.

Más casos visibles, no más violencia

Los casos de acoso sexual se duplicaron respecto del estudio de 2012-2013. Sin embargo, desde la Unidad Central de Políticas de Género (UNICEPG) advierten que ese aumento no implica necesariamente que la violencia haya crecido en igual proporción.

Romina Scocozza, a cargo de la UNICEPG, señala que en 2012 no existían los canales institucionales ni las áreas de género especializadas en cada unidad académica con los que cuenta hoy la UNC. "No me cabe duda de que antes había casos de acoso y de violencia, pero no teníamos forma de registrarlos y actuar porque no existían los espacios para realizar consultas y denuncias que ahora sí tiene la UNC", afirma.

Alicia Soldevila, directora del proyecto, agrega que las luchas feministas y de las diversidades sexo-genéricas, la ampliación de derechos y la expansión de políticas públicas de género permitieron transformar experiencias históricamente silenciadas en problemas públicos y políticos.

Jerarquías y masculinidades

El estudio muestra que la UNC sigue siendo percibida como una institución verticalista donde el ejercicio del poder está ligado a masculinidades hegemónicas. El 56,9% del estudiantado identifica a docentes varones cis como autores de estas situaciones, seguidos por estudiantes varones cis con un 53,3%.

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Para el equipo de investigación, la frecuencia con la que se señala a docentes reviste "gravedad particular" por la asimetría de poder inherente al vínculo pedagógico. "El ejercicio de las violencias de género por parte de estudiantes y docentes varones cis reafirma el carácter estructural de las mismas, ligadas al patriarcado como marco desde el cual se construyen los modelos hegemónicos de masculinidad", sostiene Soldevila.

A pesar de los avances, el 34,8% del estudiantado afirma no conocer ninguna acción institucional de la UNC frente a estas problemáticas. Ante una situación de violencia, el 51% recurriría primero a sus pares estudiantes, el 40,8% a su red familiar o de amistad y el 37,1% al Centro de Estudiantes. Solo un tercio pediría ayuda a algún área institucional.

Soldevila destaca que los dispositivos institucionales se consolidan en un proceso que requiere tiempo y resalta la importancia de los vínculos de proximidad en una población mayoritariamente joven que recién ingresa a la vida universitaria.

Entre las herramientas disponibles, la UNICEPG cuenta con la Escuela Itinerante de Género —integrada por profesionales y estudiantes—, que ofrece talleres en toda la universidad, y con un curso online de formación y prevención de violencias digitales, obligatorio para toda la comunidad estudiantil desde 2024 en cumplimiento de la Ley Micaela.

Un dato significativo del informe es que el 30,1% del estudiantado conoce casos de abandono de carrera vinculados a situaciones de violencia de género. Scocozza reconoce que la violencia es un factor decisivo que contribuye al ausentismo y al abandono, aunque advierte que la deserción es un fenómeno multicausal, actualmente muy afectado por la crisis económica.

"Afecta la permanencia y el egreso. No es un tema ajeno a la función docente y, por lo tanto, no es ajeno a nuestra institución", señala Soldevila.