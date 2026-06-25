Facundo Cortés Olmedo y Soledad Mancini, los nombres para completar la Cámara Federal de Córdoba

El Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de 21 abogados para integrar tribunales nacionales y federales en todo el país. En el listado figuran los nombres de quienes completarán la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Ellos son: Facundo Cortés Olmedo, para la Sala B y Soledad Mancini, para la Sala A. Se sumarán a los actuales camaristas Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos.

Después de años finalmente se completará el tribunal de alzada cuyas vacantes dejaron Luis Roberto Rueda por fallecimiento en 2021, e Ignacio Vélez Funes, quien renunció en 2023.

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También fue propuesta como vocal del Tribunal Oral Federal de Catamarca la actual fiscal federal de Bell Ville, Virginia Miguel Carmona.

Los pliegos quedan ahora a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El listado completo es el siguiente.

Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal.

Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal.

Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal.

Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal.

Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal.

Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.

María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.

Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.

Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal.

Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta.

Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6.

Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2.

Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J

Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.