Narcos exprés: traían marihuana desde EEUU en remesas internacionales por FedEx

La Justicia Federal de Córdoba investiga una llamativa operatoria de narcocriminalidad transnacional. La banda compraba marihuana de alta calidad en Estados Unidos y la enviaba a Argentina en encomiendas por FedEx declarando que el contenido de los paquetes era “ropa”. Hay más de una decena de imputados, varios de ellos están detenidos.

La modalidad es inédita. Los paquetes llegaban a nombre de diferentes personas. Quien fue identificado como líder de la organización es Emiliano Rosa, actualmente detenido en el complejo penitenciario de Bouwer.

Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Juzgado Federal 3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

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Un itinerario poco convencional

La marihuana de alta genética era obtenida en Estados Unidos e ingresada al país oculta dentro de encomiendas postales internacionales a través del Aeropuerto de Ezeiza para trasladarla hacia Córdoba donde continuaba la cadena de comercialización

Los paquetes eran enviados a través de la firma Federal Express Corporation (FedEx), declarando el contenido como indumentaria.

Para concretar la maniobra, la organización utilizaba una red de "prestanombres" o receptores que aportaban sus datos y domicilios para recibir las remesas ilícitas, manteniendo la sustancia a resguardo hasta entregarla a los estratos jerárquicos superiores.

Emiliano Rosa es señalado en la investigación como presunto jefe y financista de la estructura.

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Una entrega sucedió el 11 de marzo de este año cuando la Aduana interceptó en Ezeiza un paquete con 2,5 kilos de marihuana. Estaba dirigido a nombre de una persona domiciliada en barrio San Vicente de nuestra ciudad. En realidad, el destinatario era su hijo quien fue imputado y se encuentra detenido. Tan solo esa remesa contenía 2,5 kg de marihuana. Como este, hay numerosos envíos que se habrían concretado por lo menos desde fines del año pasado.

El fiscal Senestrari encuadró los hechos como presunto contrabando organizado agravado.

La causa está en plena investigación, se intentan identificar más eslabones de la cadena de compra y recepción de remesas con cargas ilícitas. También se procura desentrañar los canales de distribución en Córdoba. En tribunales federales hay sorpresa por el modo en que habrían concretado los envíos.