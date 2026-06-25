Terremotos en Venezuela: un futbolista cordobés busca desesperadamente a su familia

El futbolista cordobés Lucas Trejo, actual jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, lanzó un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. El defensor de 38 años aseguró que el edificio donde residía su familia en Playa Grande, La Guaira, colapsó por completo y que desde entonces no ha podido comunicarse con ellos.

"Nuestro edificio se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio", escribió Trejo en sus redes sociales, donde compartió fotografías e identidades de sus familiares.

El futbolista se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela cuando ocurrió la tragedia. Según trascendió, su esposa y sus hijos estarían vinculados al edificio Cumanagotto, una de las estructuras que sufrió graves daños tras los sismos.

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La incertidumbre también alcanza a sus familiares en Córdoba. Eduardo Ardiles, concuñado del jugador, señaló que la información que reciben es escasa y proviene principalmente de las redes sociales. Sin embargo, sostuvo que mantienen expectativas positivas debido a que uno de los niños se encontraba en una escuela de fútbol al momento del desastre. "Tenemos la esperanza de que no hayan estado ahí", expresó.

Mientras continúan las tareas de rescate, amigos y colegas del futbolista utilizan sus redes sociales para colaborar con la búsqueda. Uno de ellos es el venezolano Carlos Lujano, quien aseguró que la situación en La Guaira es crítica y que aún no existen novedades concretas sobre la familia del defensor argentino.

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Situación en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 continúa agravándose en Venezuela. Según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra de víctimas fatales ascendió a 188 personas, mientras que los heridos ya superan los 1.520. Además, informó que “en relación a la infraestructura dañada, tenemos 200 edificios en condiciones de fragilidad, sobretodo en el estado de La Guaira”.

Mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate en las áreas más comprometidas, crece también la preocupación por la situación de los presos políticos y la falta de información sobre su estado. En este contexto, el pedido de ayuda de Lucas Trejo se viralizó en redes sociales, donde miles de personas comparten imágenes y mensajes con la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su esposa e hijos.

“En situaciones de emergencia como esta, la falta de comunicación se convierte en una forma adicional de sufrimiento. Madres, padres, esposas e hijos pasan horas sin saber si sus familiares están a salvo o si su seguridad corre peligro”, informó hoy la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.