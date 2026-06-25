La Municipalidad de Córdoba acompaña a venezolanos tras terremotos y suma acciones con la Cruz Roja

La Municipalidad de Córdoba tomó contacto con autoridades de la Cruz Roja Argentina para articular acciones de acompañamiento destinadas a ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad, ante los hechos ocurridos en distintas localidades de Venezuela. El equipo del Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (CAPeM) asiste a quienes necesiten realizar trámites de búsqueda y reporte de personas desaparecidas, así como gestionar el restablecimiento del contacto con familiares.

Los trámites pueden realizarse de manera online a través del sitio web de la Cruz Roja Argentina (cruzroja.org.ar/rcf) o mediante la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com, habilitada específicamente para reportar personas desaparecidas tras los terremotos.

La Municipalidad mantiene contacto permanente con la Asociación Civil Venezolanos de Córdoba Argentina (ACVCA), la Cancillería Argentina, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Mercociudades y el área de Atención a Migrantes de la Provincia de Córdoba.

Este jueves a las 18:30, la Catedral de Córdoba —ubicada en Plaza San Martín— será sede de una misa de encuentro y reflexión para la comunidad afectada, que también contará con el acompañamiento municipal.

Canales de contacto del CAPeM

Atención presencial en Caseros 356, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Correo: [email protected]. WhatsApp: 351 303-7186 (opción "Comunicarse con un asesor"). Redes sociales: @capemcba en Instagram y X, y "Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas – CAPeM" en Facebook