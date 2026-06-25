50 intendentes cordobeses fueron a buscar obra pública y volvieron con créditos del Nación

Lo que muchos intendentes cordobeses esperaban que fuera una puerta de acceso a recursos nacionales para obras terminó convirtiéndose en una presentación de herramientas financieras y líneas de crédito. Sin embargo, el dato más relevante de la jornada no estuvo en los montos ofrecidos, sino en la foto política que logró reunir al Gobierno nacional con medio centenar de jefes comunales de distintos signos partidarios.

Convocados por el jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, unos 50 intendentes y presidentes comunales participaron este miércoles de un encuentro con la conducción completa del Banco Nación, encabezada por su presidente Darío Wasserman. Esta reunión fue adelanto de Perfil Córdoba.

La expectativa de varios mandatarios locales pasaba por conocer si existía algún margen para recuperar financiamiento nacional destinado a infraestructura, en un contexto en el que la administración de Javier Milei prácticamente eliminó la obra pública como política de Estado. La respuesta fue otra: créditos.

El Banco Nación desembarca en Córdoba con créditos como imán para intendentes

Las autoridades del Banco Nación presentaron líneas de financiamiento de hasta $300 millones para municipios y comunas, orientadas a infraestructura, equipamiento, modernización administrativa y fortalecimiento de servicios. También expusieron herramientas para digitalizar procesos, optimizar la recaudación y modernizar sistemas de pago.

El mensaje fue claro: frente a una Nación que no financia obras de manera directa, la alternativa son los mecanismos de crédito.

La reunión contó además con la presencia del vicepresidente de la entidad, Alejandro Henke; los directores José Persico, Delfina Hempe y Carolina Píparo; el gerente general Gastón Álvarez; y otros integrantes del directorio. También participaron los diputados nacionales Laura Rodríguez Machado, Luis Picat y Gonzalo Roca, junto a la vocal del INAES, Soledad Carrizo.

Entre los intendentes presentes estuvieron Pablo Cornet (Villa Allende), Federico Zárate (Jesús María), Fernando Rambaldi (La Calera), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Nicolás Filoni (Oncativo), José Manuel Moroni (Bell Ville), Ignacio Tagni (Villa Nueva) y Adela Arning (Mendiolaza), entre otros dirigentes de toda la provincia.

Más allá de los anuncios financieros, la convocatoria dejó una lectura política difícil de ignorar. En momentos en que numerosos municipios atraviesan restricciones presupuestarias y reclaman recursos para sostener servicios e infraestructura, la presencia de 50 intendentes en una actividad organizada por Bornoroni mostró hasta qué punto los gobiernos locales buscan canales directos de diálogo con la administración libertaria.

Para la Casa Rosada, la reunión también funcionó como una demostración de territorialidad. La presencia de la conducción completa del Banco Nación en Córdoba y la convocatoria lograda por Bornoroni exhibieron una estrategia que apunta a fortalecer vínculos con los gobiernos locales sin pasar necesariamente por los gobernadores.

En ese esquema, los municipios aparecen como interlocutores cada vez más relevantes para una administración nacional que busca sostener presencia política en el territorio mientras mantiene cerrada la canilla de la obra pública tradicional.

La imagen final sintetizó el momento: decenas de intendentes llegaron en busca de respuestas para financiar obras y regresaron con una oferta de créditos. Una postal que refleja con precisión la lógica de gestión que impulsa el Gobierno nacional: menos transferencias, menos subsidios y más financiamiento bancario.