Nicolás Del Caño sobre el apoyo del oficialismo y la oposición hacia Adorni: "Buscan garantizar la impunidad"

El diputado nacional, Nicolás Del Caño, analizó para Canal E que existe un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición para impedir que avance la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según explicó Nicolás del Caño, el Gobierno impulsó una maniobra parlamentaria para desactivar la sesión convocada por la oposición. "El Gobierno hizo una maniobra convocando a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes poniendo allí temas, proyectos que tienen que ver con la interpelación, pero que no se pueden dictaminar", afirmó.

El apoyo de los aliados al oficialismo

En ese sentido, sostuvo que la convocatoria funcionó como una excusa para que distintos bloques no aportaran el quórum necesario: "Le dio la coartada a algunos de los bloques como el PRO, la UCR y los bloques provinciales, que son aliados permanentes de Milei, para decir, bueno, esto se va a tratar en comisión, no voy a dar quórum a una sesión".

Para Del Caño, tanto el oficialismo como parte de la oposición buscan proteger políticamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Buscan la forma de garantizar la impunidad", sostuvo, y vinculó esa estrategia directamente con el presidente Javier Milei. "Empiezo obviamente por Milei, porque Adorni es Milei", remarcó.

El caso Adorni y un nuevo caso de corrupción en el Gobierno de Milei

Además, consideró que la situación de Adorni no puede analizarse de manera aislada: "No se puede separar lo que significa la corrupción de Adorni de todos los casos de corrupción que tiene este Gobierno, como $Libra, como el caso de las coimas de Andis".

El entrevistado cuestionó especialmente a los sectores opositores que no acompañaron la sesión en Diputados. "Ha contado con un apoyo de la oposición gigantesco, porque si no, no podrían haber aplicado todos los ajustes que han aplicado", aseguró.

Sobre el PRO, interpretó que existen diferencias internas respecto del futuro del Gobierno, aunque aclaró que acompañó las principales iniciativas del oficialismo. "Creo que son algunos mensajes, algunas señales, diciendo algo que varios sectores de estos que votan todo con el Gobierno vienen planteándole a Milei que lo saque", indicó respecto de los movimientos internos alrededor de Adorni.