Se estima que los argentinos que viajen al Mundial impondrían una demanda de “entre 250 y 500 millones de dólares”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E y evaluó el impacto económico de los argentinos que viajen al Mundial y estimó que la demanda de dólares podría ubicarse entre 250 y 500 millones de dólares, una cifra que, según explicó, no modificaría significativamente el mercado cambiario actual.

“Estuve haciendo una estimación, y en realidad varios economistas más o menos estuvieron haciendo una estimación de cuánto le podría hacer a Argentina el mundial”, explicó Federico Vaccarezza. Según sus cálculos, “en términos generales podría oscilar entre 250 y 500 millones de dólares”.

El gasto que se estima por persona ronda los USD 10.000

Asimismo, detalló que la cifra depende del gasto promedio de cada hincha: “Si vos considerás 50.000 hinchas, pongamos, un total de 50.000 hinchas, a 10.000 dólares cada uno. Estamos hablando que cada hincha viaja con una cantidad de dinero para poder afrontar el mundial tranquilamente y poder comprarse unos tickets”.

En ese escenario, Vaccarezza indicó: “10.000 dólares cada uno. Bueno, estamos hablando que eso son 500 millones de dólares. Sobre el balance cambiario, en realidad 500 millones de dólares no mueve demasiado la aguja”.

Cómo se dividen los gastos

A su vez, explicó cómo se compone ese cálculo individual: “Pensemos que un pasaje más o menos tenés 1.500 dólares, un alojamiento tenés 1.500 dólares y después te quedan más o menos en torno a unos 6.000 dólares que te vayas a gastar en eso, entre, no sé, compras que puedas llegar a hacer, cenas, restaurantes”.

Además, el entrevistado aclaró que se trata de un gasto elevado: “Estamos hablando de una cifra súper generosa, 10.000 dólares por cabeza”. Y agregó: “Pensemos si viaja una familia de tres personas”.

Para una familia promedio, la cifra podría ser aún mayor: “Estamos hablando que una familia de tres personas promedio va a gastar 30.000 dólares. Es una familia que en realidad está en un poder adquisitivo muy, muy bueno”.