Lanzan el Previaje Riojano con reintegro del 50% para impulsar el turismo de invierno

La provincia de La Rioja lanzó una nueva edición del Previaje, un programa que busca incentivar el turismo durante las vacaciones de invierno mediante el reintegro del 50% de los gastos realizados en alojamiento o paquetes turísticos. El beneficio se otorgará a través de la moneda provincial Chachos, que podrá utilizarse en distintos comercios adheridos.

En diálogo con Canal E, el secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, explicó que la medida apunta a sostener la actividad del sector en un contexto económico complejo y facilitar que más familias puedan viajar durante el receso invernal.

Cómo funciona el Previaje Riojano

El funcionario detalló que quienes contraten un alojamiento de al menos dos noches o un paquete turístico mediante una agencia de viajes podrán acceder a un reintegro equivalente al 50% de lo gastado. Ese monto será entregado en Chachos, que podrán utilizarse de manera inmediata en distintos rubros.

"De la misma manera lo hacemos en la provincia de La Rioja, pero nosotros devolvemos el 50% con chachos", explicó Rosa. Además, indicó que el dinero puede utilizarse para pagar excursiones, gastronomía, combustibles, supermercados, farmacias y otros comercios distribuidos en los 18 departamentos de la provincia.

Expectativas para las vacaciones de invierno

El programa estará vigente desde el 6 de julio hasta fin de mes. Según el secretario de Turismo, la iniciativa fue presentada en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los principales mercados emisores de visitantes hacia La Rioja.

En ese sentido, aseguró que existe una buena respuesta del público y sostuvo que la provincia espera superar el 60% de ocupación hotelera durante la temporada. "Entendemos que vamos a superar la media que hoy se esperaba para esta temporada de invierno", afirmó.

La situación económica y el turismo

Rosa reconoció que el contexto económico condiciona la decisión de viajar y explicó que el programa busca compensar parcialmente esa situación. "A la gente le está cada vez costando más salir", señaló al justificar la implementación de esta política.

Asimismo, sostuvo que La Rioja mantiene tarifas competitivas gracias a distintas medidas provinciales que permitieron contener los costos de los prestadores turísticos, lo que ayuda a ofrecer precios más accesibles para los visitantes.

La Rioja apuesta por sus atractivos

El funcionario destacó que la provincia combina paisajes naturales, gastronomía regional, producción vitivinícola, aceite de oliva y numerosos atractivos turísticos de bajo costo o gratuitos. Entre ellos sobresale el Parque Nacional Talampaya, uno de los destinos más visitados del norte argentino.

Finalmente, invitó a los turistas a recorrer la provincia durante el invierno y resumió el principal beneficio del programa: "Viajar te va a salir la mitad".