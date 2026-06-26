El boom exportador sostiene la recuperación económica, pero el desafío sigue siendo el empleo

El crecimiento de las exportaciones, el avance de Vaca Muerta y la expansión de la minería posicionan a estos sectores como los principales motores de la economía argentina. En diálogo con Canal E, el editor de Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó el impacto de estas actividades y el rol de las inversiones para sostener el proceso.

El periodista señaló que el país atraviesa un escenario con indicadores positivos y desafíos pendientes, donde la mejora del sector exportador convive con dificultades para trasladar ese crecimiento al conjunto de la actividad económica.

El boom exportador ya es una realidad

Rodríguez Loredo sostuvo que el crecimiento de las exportaciones no responde únicamente a una mejora de los precios internacionales, sino al aumento de la producción y al desarrollo de sectores estratégicos. "Ya está pasando el boom de las exportaciones", afirmó.

En ese sentido, explicó que el balance energético cambió de manera significativa gracias a la reducción de las importaciones de gas y al incremento de las exportaciones de energía, lo que permitió revertir un histórico déficit comercial.

Vaca Muerta y la minería impulsan inversiones

El especialista destacó que el crecimiento de Vaca Muerta es el resultado de un proceso de más de una década y aseguró que el desarrollo de la actividad transformó la economía de Neuquén. "Parecería ser como otro país", describió al referirse al dinamismo de la región.

Además, señaló que tanto la industria petrolera como la minera generan un importante entramado de contratistas, proveedores y pequeñas empresas que acompañan las grandes inversiones y dinamizan la actividad económica local.

El desafío es extender el crecimiento

Rodríguez Loredo consideró que el principal reto consiste en replicar este modelo de inversiones en otras regiones del país para ampliar la generación de empleo y la actividad productiva. Según indicó, el capital no solo financia proyectos, sino que demanda infraestructura, servicios y mano de obra.

También sostuvo que la baja de las retenciones podría incentivar nuevas inversiones en el sector agropecuario y favorecer un mayor desarrollo de las economías regionales.

El RIGI y la previsibilidad para atraer capitales

Respecto del RIGI y el super RIGI, el editor explicó que estos esquemas buscan ofrecer reglas de juego estables para proyectos de gran escala. "Lo que hace falta es un compromiso real", afirmó al referirse a la necesidad de brindar seguridad jurídica a los inversores.

Finalmente, sostuvo que la generación de empleo depende del avance de nuevos procesos productivos y de un clima de negocios previsible. "No hubo magia, hubo llegada de inversiones", resumió al analizar el crecimiento de los sectores exportadores.