Gastón Alonso cuestionó el rumbo económico: "Hay sectores que crecen muy fuerte y otros que no recuperan"

Los últimos datos publicados por el INDEC reflejaron un nuevo aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso durante el primer trimestre de 2026. En diálogo con Canal E, el economista Gastón Alonso sostuvo que el deterioro está vinculado al crecimiento del empleo informal y a la pérdida de puestos de trabajo registrados.

El especialista explicó que, si bien el desempleo se mantiene estable, la composición del mercado laboral cambió en los últimos años y eso impacta directamente sobre los ingresos de los hogares y el consumo.

La desigualdad volvió a crecer

Alonso señaló que el coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad, mostró una nueva ampliación de la brecha entre quienes más y menos ingresos perciben. En ese sentido, afirmó que "la brecha se volvió a ampliar" luego de la mejora observada durante 2025.

Para el economista, el fenómeno responde al deterioro de sectores como la industria, el comercio y la construcción, actividades que concentran gran parte del empleo privado formal.

El problema es la calidad del empleo

Alonso sostuvo que el principal desafío ya no pasa únicamente por la generación de puestos laborales, sino por sus condiciones. "No hay un problema de trabajo, la gente consigue trabajo, pero sí hay un problema en la calidad de los puestos de trabajo que están generando", afirmó.

Según explicó, desde el inicio de la actual gestión se perdieron más de 200.000 empleos privados registrados, mientras crecieron el monotributo y el empleo informal, lo que implica menores ingresos y menos derechos laborales.

La diferencia entre el empleo formal e informal

El economista destacó que los trabajadores registrados perciben ingresos cercanos a los $1,4 millones mensuales, mientras que quienes trabajan de manera informal obtienen alrededor de $730.000. "Estamos hablando de casi la mitad", remarcó.

Además, explicó que cada vez más integrantes de un mismo hogar salen a buscar trabajo para compensar la caída del poder adquisitivo, aunque muchas veces encuentran ocupaciones precarias o de media jornada.

Una economía que crece con fuertes diferencias

Alonso sostuvo que la actividad económica muestra una recuperación impulsada por sectores exportadores como Vaca Muerta, la minería y el agro, aunque ese crecimiento no se traduce en una mejora generalizada del empleo.

En ese marco, cuestionó que mientras avanzan beneficios para grandes inversiones como el RIGI, las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades para sostener la actividad. "Estamos viendo una estructura social que se va deteriorando", concluyó al advertir sobre el crecimiento del empleo informal y la persistencia de la desigualdad.