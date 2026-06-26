El repaso de los principales indicadores de la economía argentina en manos de Ramiro Tosi

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, realizó un repaso de los principales indicadores económicos y explicó las razones detrás de la reciente suba del dólar, el comportamiento de los mercados internacionales, la evolución del empleo y el crecimiento de la economía argentina.

Sobre el mercado cambiario, Ramiro Tosi señaló que, "el dólar esta semana siguió con la tendencia que ya habíamos empezado a ver durante el mes de junio, siguió con una suba que, si vos lo mirás en términos acumulados, está un poquito por arriba del 4%".

Fuerte suba del dólar en el último periodo

Además, remarcó que, "el dólar está en su nivel más alto desde que empezó el año", aunque aclaró que, "todavía sigue estando apenas uno y medio arriba en lo que va del año, contra una inflación que al mes de mayo está ubicada casi por encima del 15%, con lo cual, todavía tiene margen de recorrido, y en términos reales, como miramos los economistas, está por debajo de lo que fue el aumento de la inflación".

Respecto de los factores que impulsaron el movimiento cambiario, Tosi explicó que, "hay un montón de factores, algunos factores son de mercado", y agregó que, "te diría que esta última semana fue más un movimiento, si querés, de mercado, de grandes jugadores".

Cómo se explica el fortalecimiento del dólar

También destacó que, "no olvidemos más que en el ámbito internacional, el dólar se fortaleció también respecto al resto de las divisas", por lo que "es un movimiento, si querés, más también de naturaleza global que tuvo su impacto local".

En cuanto al escenario internacional, el entrevistado sostuvo que los mercados reaccionaron favorablemente al acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Según explicó, "lo más relevante y el impacto más significativo en precios tuvo que ver con la baja del precio del petróleo".

A su vez, recordó que, "cuando se inició el conflicto a fines de febrero, el petróleo justamente estaba alrededor de esos valores", mientras que luego "llegó a valer 115 dólares el barril de petróleo". Actualmente, indicó, "el petróleo perforó finalmente los 85 dólares y ahora está oscilando y alrededor de los 70 dólares".