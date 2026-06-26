Industria: “La situación económica genera que los empresarios empiezan a tomar relevancia en el ámbito de las decisiones”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, se refirió a que la política económica del Gobierno, la situación industrial y las tensiones dentro del círculo rojo volvieron a ocupar el centro del debate.

Ariel Maciel mencionó que, “la situación económica genera que los empresarios más importantes de la Argentina empiezan a tomar relevancia en el ámbito de las decisiones”, marcando el peso creciente del empresariado en la dinámica política actual.

Incertidumbre en el ámbito industrial

Asimismo, explicó que el clima en el sector industrial está atravesado por incertidumbre y presión política. Según sostuvo, “empezamos a ver algunas posturas impunes, justamente en los aspectos que están de la economía del gobierno de Javier Milei sobre la actividad industrial”, en referencia a las tensiones con la administración nacional.

Uno de los puntos centrales fue la relación entre estabilidad macroeconómica y actividad productiva. Maciel remarcó que las entidades empresariales coinciden en demandas clave: “Con la estabilidad macro, con la relación más controlada, con determinadas condiciones para el acceso a los dólares”, un factor que históricamente condiciona la inversión y la producción en Argentina.

Momento delicado para las PyMEs

En ese marco, señaló una fuerte heterogeneidad dentro del empresariado. Mientras algunos sectores vinculados a la energía logran mejores resultados, otros enfrentan dificultades. “El grueso de los empresarios, la verdad, es que la están viendo mal, especialmente las PyMEs”, advirtió.

El entrevistado también incorporó la reacción sindical ante el deterioro económico y destacó que, “vimos en las últimas horas la posición de la CGT, que empieza a endurecer también su postura, ya empieza a hablar de un plan de lucha, empieza a hablar de paros generales”, como respuesta al retroceso del empleo registrado.

En paralelo, describió un deterioro social más amplio: “Las fábricas que cada vez son menos formales, y, por otro lado, la situación básicamente de lo que está pasando con el empleo y con que la gente no le alcance el consumo cada vez más”.