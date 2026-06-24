Por qué el Indec registró un récord en el consumo privado mientras persisten las caídas en las ventas

El consumo privado en Argentina alcanzó un nivel récord durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con las últimas Cuentas Nacionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato se conoció en paralelo con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,7% frente al trimestre anterior y del 2,3% en términos interanuales.

A partir de estos resultados, el Gobierno destacó la recuperación de la actividad económica y señaló que tanto el PIB como el consumo privado alcanzaron máximos históricos en la serie desestacionalizada. Sin embargo, la cifra contrasta con los indicadores de ventas que muestran una caída en distintos segmentos del comercio.

Cómo se explica la contradicción en el indicador

La aparente contradicción se explica por la metodología utilizada para calcular este indicador. El consumo privado es uno de los componentes del PIB y contempla el gasto total realizado por hogares y empresas en bienes y servicios.

A diferencia de la percepción cotidiana, que suele asociar el consumo con compras en supermercados, comercios o restaurantes, las Cuentas Nacionales incorporan una variedad mucho más amplia de gastos.

Los aumentos en el consumo familiar y su impacto en el valor total

Dentro del cálculo se incluyen pagos de servicios públicos, medicina prepaga, transporte, educación y otros consumos fijos que forman parte del presupuesto de las familias. Por esa razón, un aumento en estos rubros puede impulsar el valor total del consumo privado, incluso en un contexto donde las compras en algunos comercios muestran un menor dinamismo.

Los últimos informes del Indec muestran comportamientos dispares entre los distintos canales de venta. Las ventas en supermercados registraron una caída real del 3,7% interanual, aunque mostraron una leve recuperación del 0,8% respecto del mes anterior. En los autoservicios mayoristas, la baja fue aún más pronunciada: descendieron 5% frente al mismo período del año pasado y 1,1% en la comparación mensual.

En contraste, los centros comerciales exhibieron una evolución positiva. Las ventas en shoppings crecieron 12,6% interanual y avanzaron 3,4% respecto del mes previo. Estos datos reflejan que la recuperación del consumo no se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores.