Cómo transformar el ahorro dolarizado en capacidad prestable: “Es el desafío de la economía argentina”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en contacto con Canal E, explicó el desafío que enfrenta Argentina para transformar el ahorro dolarizado de los ciudadanos en capacidad prestable para empresas y familias, y remarcó que la falta de confianza sigue siendo uno de los principales obstáculos del sistema financiero.

Tristán Rodríguez Loredo señaló que la dolarización del ahorro tiene raíces históricas: “Es el desafío de la economía argentina, que la punta del iceberg es los argentinos en general”.

La elección de la moneda extranjera como reserva de capital

En ese sentido, explicó que el comportamiento de los argentinos se modificó después de distintas crisis económicas. Sobre la misma línea, planteó que, “hemos optado desde hace, diría, medio siglo” por proteger el capital mediante moneda extranjera.

Según Loredo, “las personas entendieron a partir de ese momento que la única forma de conservar parte del poder adquisitivo de su capital, de lo poco o mucho que tenían, era dolarizar sus carteras”.

Fuerte crecimiento de los depósitos en dólares

Asimismo, destacó que aumentaron los depósitos en dólares, pero que todavía existen limitaciones para convertir esos fondos en préstamos. “Lo que vimos en los últimos años es que se incrementó la cantidad de depósitos en dólares, con un poco más de confianza”, explicó.

Sin embargo, el entrevistado señaló que el Banco Central mantiene restricciones: “Por una cuestión prudencial el Banco Central, desde hace bastante tiempo, desde el año 2002, que inhibe a los bancos de prestar ese dinero”. Y recordó el impacto de la crisis de 2001 sobre el financiamiento: “Eso mató el crédito hipotecario, por ejemplo”.

Además, comparó la situación argentina con otros países y cuestionó la falta de financiamiento de largo plazo: “Argentina es uno de los pocos países donde para comprar una propiedad casi hay que comprar de contado”.