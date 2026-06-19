Marcelo Cantelmi: "China no habla de una solución de la rivalidad con Estados Unidos, dice que hay que administrar esa rivalidad"

El periodista y editor de la sección “Mundo” del diario Clarín, Marcelo Cantelmi, en una nueva edición de Efecto Mariposa, analizó la creciente disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, el papel de América Latina en esa competencia y el impacto global de la tensión en Medio Oriente.

Sobre la relación entre Estados Unidos y China, Marcelo Cantelmi explicó que China no espera un escenario de reconciliación, sino de equilibrio. "China no habla de una solución, no habla de un momento de solución de la rivalidad. Lo que dice es que hay que administrar esa rivalidad", planteó.

China y su dependencia de Estados Unidos

En ese sentido, recordó cómo reaccionó China durante la crisis financiera internacional de 2008: "China necesita enormemente a Estados Unidos". Asimismo, resaltó: "Tenemos tal que cuando se produjo en el 2008, para volver al inicio, gobernaba Hu Jintao, un hombre que además venía de la juventud del Partido Comunista, no era uno, era un tipo apadrinado como Xi Jinping".

"Y con mucha claridad en ese momento, China es el segundo poseedor de deuda norteamericana por los bonos del tesoro, decide no venderlos para no acelerar la crisis de Estados Unidos con el argumento que necesita que se recupere porque lo necesitan como socio", desarrolló Cantelmi.

Qué se puede analizar de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump

Luego, manifestó que ese mismo mensaje volvió a aparecer en la reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump: "Eso es lo que le acaba de decir Xi Jinping a Trump, con una salvedad". En este sentido, sostuvo que, "Xi Jinping se planta en un lugar más maduro, como que tiene que aconsejar a este chico y ser el adulto en el cuarto".

El periodista señaló que la competencia entre Estados Unidos y China también se refleja con fuerza en América Latina. "Efectivamente lo que se está notando es que Estados Unidos le está dando mucha importancia a la región por China", expresó.

Además, describió las contradicciones de la política exterior estadounidense: "Básicamente este doble discurso, que no sé si es tan doble o es más bien diplomático, del hecho de tener una relación muy activa con China".