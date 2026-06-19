Ramiro Tosi sobre el comercio exterior argentino: "Volvimos a superar el anterior récord histórico"

La economía argentina continúa mostrando señales positivas en algunos indicadores clave. Durante mayo, el país alcanzó nuevos récords en materia de exportaciones y superávit comercial, impulsados principalmente por el crecimiento de las ventas externas de energía y minería.

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi analizó los principales datos económicos de la semana y destacó el desempeño del sector externo, aunque advirtió que todavía persisten desafíos para consolidar la recuperación de la actividad y sostener el equilibrio fiscal en el mediano plazo.

Exportaciones récord y el protagonismo de la energía

Según explicó Tosi, los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicados por el INDEC mostraron que mayo volvió a marcar un máximo histórico en exportaciones, superando incluso el récord alcanzado durante abril.

El economista destacó que las ventas externas superaron los 9.500 millones de dólares y que el país registró un superávit comercial superior a los 3.500 millones de dólares. En ese sentido afirmó: "Volvimos a superar el anterior récord histórico".

Uno de los datos más relevantes fue el avance del sector energético. Por primera vez, las exportaciones de combustibles y energía superaron a las tradicionales ventas externas vinculadas al sector agropecuario, impulsadas principalmente por el crecimiento del petróleo y el aporte de la minería.

Importaciones y señales de una actividad aún desigual

Mientras las exportaciones alcanzaron máximos históricos, las importaciones volvieron a mostrar una caída. Para Tosi, este comportamiento refleja que algunos sectores productivos todavía atraviesan un contexto de menor dinamismo.

Entre los rubros que más retrocedieron aparecen las importaciones de piezas y accesorios de bienes de capital, así como también los bienes intermedios utilizados en los procesos productivos.

Estas cifras muestran que la recuperación económica continúa siendo heterogénea y que todavía existen sectores que no logran acompañar el desempeño observado en las actividades vinculadas a la energía y los recursos naturales.

La desaceleración de la inflación mayorista

Otro de los indicadores destacados de la semana fue la evolución de la inflación mayorista. El especialista señaló que tanto los precios mayoristas como el costo de la construcción registraron una desaceleración respecto del mes anterior.

Según explicó, la menor presión de los precios energéticos y la estabilidad observada en algunos productos agropecuarios ayudaron a moderar la evolución de los índices. En particular, mencionó la caída registrada en los precios ganaderos durante los últimos meses.

De cara al futuro, Tosi sostuvo que será clave seguir la evolución del precio de la carne y del petróleo, variables que continúan teniendo una influencia significativa sobre los indicadores de inflación.

El desafío de sostener el superávit fiscal

En materia fiscal, el economista destacó que el Gobierno mantiene resultados positivos tanto en el frente primario como financiero. Sin embargo, advirtió que cada vez existen menos márgenes para profundizar el ajuste sobre determinadas partidas del gasto público.

En ese sentido afirmó: "Está llegando de alguna manera cierto límite a qué ajustes adicionales en el gasto puede llegar a hacer".

Tosi explicó que las transferencias a provincias, universidades y distintas áreas del Estado continúan siendo algunos de los rubros más afectados por la estrategia de consolidación fiscal. Al mismo tiempo, observó una desaceleración en la reducción de subsidios para evitar mayores impactos sobre la inflación y el ingreso disponible de los hogares.

Privatizaciones, actividad económica y recaudación

Para sostener el superávit, el especialista consideró que el Gobierno podría recurrir a ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones. No obstante, aclaró que se trata de recursos de única vez que no resuelven los desafíos estructurales de las cuentas públicas.

Además, remarcó que el verdadero desafío pasa por lograr una recuperación más amplia de la actividad económica. Actualmente, los sectores que lideran el crecimiento son el agro, la minería y Vaca Muerta, actividades que cuentan con regímenes especiales y una menor carga tributaria relativa.

Por ese motivo advirtió: "Hasta que no haya una recuperación del consumo masivo, y del resto de los sectores, la construcción, la industria y el comercio, cada vez va a ser más difícil seguir manteniendo el mismo nivel de superávit fiscal".

Reservas, financiamiento y el segundo semestre

Consultado sobre las reservas internacionales, Tosi señaló que el Banco Central acumula compras superiores a los 10.800 millones de dólares durante el año. Sin embargo, explicó que ese monto no se refleja íntegramente en las reservas debido a los pagos de deuda y compromisos financieros asumidos por el país.

Por eso sostuvo que "las reservas netas todavía están en terreno negativo", una situación que obliga a seguir fortaleciendo la acumulación de divisas durante el segundo semestre.

En paralelo, destacó la aprobación de mecanismos de garantía por parte de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, que permitirán acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones y reforzar la previsibilidad financiera de cara al proceso electoral.

La Reserva Federal y el escenario internacional

En el plano internacional, Tosi analizó la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Walsh al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. La entidad mantuvo sin cambios las tasas de interés y presentó algunas modificaciones en su estrategia de comunicación.

El economista destacó que el nuevo titular de la Fed impulsa reformas internas y grupos de trabajo destinados a revisar distintos aspectos de la política monetaria y de las herramientas utilizadas por el organismo.

Respecto de las tasas, señaló que los miembros de la Reserva Federal todavía no muestran consenso para iniciar un ciclo de recortes. En sus palabras, "no hay consenso todavía para avanzar en una baja de la tasa de interés", una decisión que seguirá condicionada por la evolución de la inflación y del precio internacional del petróleo.