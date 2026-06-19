Empleo formal: advierten que ya se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo

En diálogo con Canal E, Roxana Mauricio, directora del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IEEP, analizó la evolución del empleo asalariado formal y las remuneraciones, y alertó sobre el deterioro del mercado de trabajo argentino.

"El último dato oficial corresponde al mes de marzo, que muestra una nueva caída del empleo asalariado formal", señaló la especialista. La investigadora destacó que la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 alcanza una magnitud significativa. "Acumula, respecto de noviembre del año 2023, alrededor de 300.000 puestos de trabajo formales perdidos", precisó.

Industria y comercio lideran la destrucción de empleo

De acuerdo con el informe, la industria manufacturera continúa siendo el sector más golpeado. Mauricio remarcó que la actividad industrial registra una pérdida sostenida de puestos de trabajo desde mediados de 2023. "La industria manufacturera viene sistemáticamente perdiendo empleo y ha sido el gran motor de la pérdida del empleo asalariado formal", afirmó.

A la industria se suma el comercio como otro de los sectores con mayor incidencia en la caída general del empleo, debido al peso que ambos tienen dentro de la estructura laboral argentina.

La especialista también advirtió sobre posibles cambios en la distribución geográfica del empleo. Mientras algunas actividades vinculadas a la minería y al desarrollo energético podrían generar nuevas oportunidades laborales, estas se encuentran lejos de los principales centros urbanos. "Los sectores que hoy o en el futuro próximo puedan estar liderando al menos parte del crecimiento en empleo están fuera de los grandes conurbanos", explicó.

Jóvenes, mujeres y salarios: los sectores más vulnerables

Mauricio subrayó que los jóvenes continúan enfrentando serias dificultades de inserción laboral. "Los jóvenes no solo tienen tasas de desempleo más altas, sino tasas de informalidad mucho más altas, que alcanzan al 67-70% del empleo joven", sostuvo.

En el caso de las mujeres, indicó que persisten barreras estructurales para acceder al empleo formal y que la brecha de género sigue siendo una característica central del mercado laboral argentino.

Respecto de los ingresos, la especialista alertó sobre el fuerte deterioro del salario mínimo. "Estamos alrededor de una pérdida del 60-65% respecto al valor máximo que tuvo en 2011-2012", afirmó. Además, señaló que desde fines de 2023 el salario mínimo sufrió una pérdida cercana al 40% de su poder adquisitivo.

Finalmente, Mauricio puso el foco en el trabajo doméstico, uno de los sectores más precarizados del país. "Estamos hablando de una tasa de informalidad del 80%", remarcó, al advertir que la falta de demanda en esta actividad afecta especialmente a mujeres de bajos niveles educativos y menores ingresos.

