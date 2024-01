Baricheck: de qué se trata el nuevo programa organizado en Bariloche que busca reemplazar el PreViaje

Con los problemas económicos que han atravesado a la Argentina, la idea de ir vacacionar en algún punto del país se torna cada vez más complicada para los sectores más vulnerables de la economía. Sin embargo, la temporada en algunos destinos se mantiene a flote, como es el caso de Bariloche, que ya está ideando un programa para impulsar el turismo en el mes de mayo. Con el fin de ampliar esta novedad, Canal E se comunicó con el secretario de turismo de Bariloche, Sergio Herrero.

“Tenemos una ocupación un poco más alta de las expectativas”, comentó Sergio Herrero. “Antes del cambio de gobierno, nosotros hablábamos de un 80% y después, con todo este cambio monetario y el aumento de los pasajes, prevíamos mucha menos gente pero este fin de semana estuvimos casi rondando entre el 70 y el 75%”, agregó.

La temporada en Bariloche no ha bajado más allá de los abruptos económicos

Posteriormente, Herrero planteó: “La gente que ya había cerrado su pasaje viene si o si y se van sumando los de último momento”. Luego, manifestó que, “el clima nos acompaña y todo lo que tiene Bariloche para ofrecer desde excursiones, lugares y hay una referencia al tema de los precios, Bariloche con 30.000 plazas tiene una paleta enorme para poder ofrecer diferentes precios y servicios”.

“Mientras los empresarios no entiendan o les cueste entender que si no bajan los precios, el destino por más promoción que hagamos y que el paisaje más lindo de la Argentina ayude, la gente no va a venir”, sostuvo el entrevistado. “Para esto, nosotros en mayo hemos armado lo que se llama un Baricheck, que va a ser todo el mes con descuentos en hotelería, restaurantes y otros servicios”, completó.

Qué se busca implementar con Baricheck

Sobre la misma línea, el secretario de turismo de Bariloche señaló: “La ausencia del PreViaje nos impacta y muchísimo, le ha impactado a toda la República Argentina, porque hasta lugares muy chiquitos habían aumentado la cantidad de turistas”. A su vez, remarcó que, “por eso sale el Baricheck, que es algo para venir a suplantar esa parte que hoy no la tenemos, entonces, en vez de que el Estado te devuelva, lo que pensamos es que el empresario baje los precios”.

“Tenemos muchísimo turismo extranjero, así que estamos en la idea de seguir promocionando”, expresó Herrero. “El 20 de enero una de las ferias más grandes del mundo se realiza en España y Bariloche va a estar presente buscando socios estratégicos en todo el mundo para que vengan y traigan sus visitantes”, concluyó.