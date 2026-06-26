Cuáles son los factores a tener en cuenta si se planea viajar al Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá

El digital assets business lead ikigii, Johan Hernández, en comunicación con Canal E, analizó que con el Mundial 2026 como escenario, los argentinos que viajen deberán enfrentar un desafío particular: la competencia se disputará en tres países distintos con tres monedas diferentes.

Johan Hernández destacó que la diversidad de destinos agrega una dificultad extra: “Este Mundial presenta un reto respecto a los demás por el hecho de que se juega en tres países distintos con tres monedas distintas”. Frente a esto, consideró que, “el hecho de poder pagar en una moneda que sea un poquito la más cónsona en las tres ciudades o en los tres lugares en donde se juega, creo que es la manera más ágil y eficiente de hacerlo”.

El uso de efectivo no se recomienda en México

Sobre el uso de efectivo, especialmente los dólares que muchos argentinos guardan fuera del sistema financiero, explicó que puede no ser la opción más práctica en todos los destinos. “Si estás en México y quieres pagar con dólares en efectivo, creo que va a complicar un poco la experiencia estando en México, al igual que si estás en Canadá”, señaló.

En cambio, Hernández remarcó que en Estados Unidos la situación es diferente, aunque el mundo avanza hacia métodos digitales: “Ya vivimos en un mundo digital en donde creo que son pocas las personas que tienen efectivo”.

Las ventajas de Argentina en las finanzas digitales

Según explicó, Argentina tiene una ventaja en ese aspecto: “Argentina es un pionero y tiene bastante opción en lo que son las criptomonedas o los activos digitales y específicamente las monedas estables”.

De todos modos, el entrevistado advirtió que la aceptación todavía varía según el país: “Cuando vas a otros países que todavía quizás no están tan avanzados es complicado que te acepten directamente un activo digital”.

Por eso, consideró clave contar con herramientas que permitan convertir esos activos rápidamente en medios de pago tradicionales: “Es cuando va bien poder tener una herramienta que te permita tener esos activos digitales en un lugar y que en cuestión de segundos puedas disponer de una tarjeta y puedas pagar inmediatamente”.