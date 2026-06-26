Estimaciones para el IPC de junio: “Es muy probable que tengamos una inflación menor al 2%"

El director de ILIP Consulting, Leonardo Piazza, conversó con Canal E y se refirió al comportamiento del tipo de cambio, el proceso de desinflación, el ingreso de divisas por exportaciones y los desafíos que enfrenta la economía argentina para consolidar la recuperación de la actividad.

Respecto de la reciente suba del dólar, Leonardo Piazza sostuvo que se trata de un fenómeno con características poco habituales para la economía local: "Nosotros lo estamos observando con una dinámica bastante especial y que en la República Argentina no tiene mucho antecedente".

Disparidad de crecimiento entre el dólar y la inflación

Asimismo, destacó que el escenario combina un dólar en alza con inflación en descenso y tasas negativas de corto plazo. "Fíjate que el dólar en un mes subió un 5%, la inflación, si bien está todavía un poco alta, pero está en un proceso de desinflación y es muy probable que tengamos inflaciones menores al 2%", planteó.

En ese sentido, Piazza consideró que el contexto macroeconómico presenta señales positivas: "Un dólar subiendo, acomodándose a valores un poco más competitivos para las exportaciones, de alguna manera, sin que eso vaya a precio y que la tasa de interés, por lo menos la de corto plazo, esté en negativo, eso es muy buena noticia".

Se estima una abrupta baja de la inflación para mitad de año

Sobre un posible traslado a precios, descartó un impacto significativo mientras se mantengan los principales equilibrios macroeconómicos. "Yo creo que como está hoy, donde vos tenés un superávit fiscal bastante sostenido en el tiempo, donde vos tenés un proceso que el Estado no se está financiando con los bancos, que las tasas de interés están bajando, y si de alguna manera la actividad económica empieza a pegar un saltito, están dadas las condiciones para que la inflación baje abajo", resaltó.

Además, el entrevistado proyectó una desaceleración durante la segunda mitad del año: "Nosotros vemos una inflación por allá en el tercer trimestre o los cuatro últimos meses del año corriendo al 1,5%".

Luego, manifestó que uno de los pilares del actual esquema económico es la mayor generación de divisas proveniente de las exportaciones. "Yo te diría que por parte del sector agro y mineros", expresó.