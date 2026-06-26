Mariano Gorodisch: "A partir del lunes, el Gobierno va a salir a refinanciar a todos los morosos"

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, habló con Canal E y analizó que el Gobierno lanzará desde el próximo lunes una nueva línea de créditos para personas con deudas en mora, mientras intenta contener la presión sobre el dólar y sostener la desaceleración de la inflación.

Sobre el nuevo esquema de refinanciación, Mariano Gorodisch detalló que, "a partir del lunes, el Gobierno va a salir a refinanciar a todos los morosos", mediante una línea que calificó como "una refinanciación muy pero muy barata".

Cómo funciona el plan de refinanciamiento

Según explicó, el programa estará disponible a través del Banco Nación, incluso para clientes que mantienen deudas con otras entidades financieras. "Van a dar hasta 10 años de plazo para refinanciar las deudas, a una tasa UVA, o sea, inflación más 12% anual nada más", indicó.

Gorodisch también precisó que quienes acrediten su sueldo en el Banco Nación accederán a una tasa preferencial: "Si tenés cuenta sueldo en el Nación podés obtener esta tasa del 12%". Mientras que para el resto de los clientes "la tasa es del 14%".

Un porcentaje de los más de 5.000.000 de morosos ya tiene un plan

Asimismo, recordó que, "hay en mora 5.300.000 personas" y señaló que, "el 25% de los morosos ya tiene un plan de refinanciación", aunque aclaró que las condiciones ofrecidas por los bancos privados son menos favorables.

En materia cambiaria, el entrevistado sostuvo que, "ayer hubo una intervención muy muy fuerte del Banco Central para impedir que el dólar suba más todavía".

Según explicó, el objetivo oficial es evitar que el movimiento del tipo de cambio impacte sobre los precios: "Una inflación que muchas consultoras privadas estiman para junio que puede llegar a perforar el 2%, estar en el 1,9% y de ahí es que el Gobierno dice, bueno, frenemos".