Un peritaje de la Policía Federal puso en jaque la versión de Milei y Novelli apuesta por frenar la causa $Libra

Desde que Javier Milei promocionó en redes la criptomoneda $Libra, el 14 de febrero de 2025, el caso tuvo altibajos en la agenda mediática. El último pico sucedió en marzo, cuando se conoció el contenido de los dispositivos de Mauricio Novelli, uno de los principales apuntados en la investigación. Aunque luego la espuma bajó, no significa que el expediente esté frenado.Este mes se reveló un informe realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal que puso en jaque las explicaciones públicas del presidente. El siguiente movimiento del trader fue solicitar que se excluya a los querellantes de la investigación. Los damnificados patalean, repiten que ya está todo dado para que se llame a indagatorias y denuncian maniobras dilatorias.

$LIBRA: un peritaje complica el caso y refuerza la hipótesis de un acuerdo por US$5 millones

En el escrito que presentó el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, se pidió la exclusión del expediente de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, cinco personas que invirtieron en la cripto y perdieron dinero. Entre otros argumentos, planteó que no se constataron elementos que configuren el delito de estafa y responsabilizó a los inversores por haber perdido dinero. “El derecho penal argentino no sanciona malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad de mercado, menos aún si se trata de activos no regulados”, aseguró el defensor.

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Nicolás Oszust, el abogado que representa al damnificado Romeo, un especialista en cripto que expuso en el Congreso, respondió la presentación de Novelli el lunes 22. Como querellante, calificó el escrito de Rubinovich como un “reduccionismo inaceptable” y una “falacia” que busca confundir riesgo de mercado con una maniobra criminal. Sostuvo, además, que no se trató de una “inversión fallida” en un mercado no regulado y volátil, sino de una “maniobra de desapoderamiento doloso pre-programada” conocida como rug pull.

Una estrategia repetida

Más allá de los argumentos técnicos y jurídicos, Oszust subrayó que la nueva solicitud de Novelli no tiene sentido, ya que la validez de las querellas ya había sido confirmada de manera definitiva por la Cámara de Apelaciones y por la Cámara de Casación en 2025.

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¿Por qué, entonces, insistir con la misma estrategia? “La existencia de querellas es lo único que le molesta al Gobierno porque permite que los periodistas puedan tener acceso al expediente”, aseguraron a PERFIL allegados a uno de los damnificados. La hipótesis es que sin querellantes la causa se cae. Hay quienes especulan con que la reedición de la estrategia significa que el fiscal Eduardo Taiano puede llegar a dar lugar a la solicitud. En el entorno de Novelli prefieren no hacer declaraciones.

En la investigación, el trader es señalado, junto a Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, como los intermediarios entre la Casa Rosada y los empresarios que desarrollaron la cripto, entre los que se cuenta a Hayden Davis y Julian Peh. Sin embargo, los damnificados están convencidos de que $Libra no hubiese existido sin la intervención del presidente.

La sospecha de una presunta connivencia entre el fiscal Taiano y los hermanos Milei rodea el expediente desde el minuto cero. Oszust representa a Romeo y el diputado Juan Grabois, con un equipo de abogados, es querellante en nombre del resto. En los últimos meses, todos cuestionaron en público la demora con la que el funcionario judicial avanza en la investigación. De hecho, en marzo lo acusaron de haber ocultado la existencia del peritaje a los celulares de Novelli y sus socios.

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Todo va a paso lento. Por ejemplo, en noviembre de 2025 se dispuso el congelamiento de los bienes de Novelli y la medida aún continúa vigente porque no se fijó el monto del embargo, según explicaron fuentes cercanas a la causa.

Las pericias, la piedra en el zapato

Los querellantes están convencidos de que todo está dado para que haya un llamado a indagatorias y sostienen que cada vez que se conoce un nuevo peritaje se refuerza la hipótesis de la estafa. Uno de los últimos ejemplos es un informe preliminar realizado por un organismo de cibercrimen de la Policía Federal, que dio a conocer Página/12.

Según los peritos, el 14 de febrero de 2025, $Libra no era una moneda que figurara en alguna plataforma centralizada de compra. Ese día, el único que tenía el “control primario absoluto” de los tokens era una cuenta controlada por el equipo de Hayden Davis.

¡Renuncie, Taiano!

El informe desmintió la versión que dio Milei en su primera entrevista luego del escándalo. El presidente sostuvo que había promovido una moneda que “era pública” sin explicar de dónde había sacado el contrato alfanumérico de 44 caracteres que posibilita la compra de un token que no está en ninguna plataforma. Los funcionarios de La Libertad Avanza que hablaron con la prensa o que se cruzaron en el Congreso con funcionarios opositores jamás respondieron esta pregunta.

En el expediente que camina a paso de hombre hay otras medidas que todavía están en curso. Se sabe que aún resta conocer la ampliación de los peritajes a los dispositivos electrónicos de dos personajes menos conocidos vinculados a la causa: Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, señalados de operar como intermediarios o “mulas financieras” para mover sumas millonarias de dólares. La tarea está en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Rodríguez Blanco es un joven inversor e influencer cripto. La investigación sostiene que hizo compras masivas de tokens $Libra justo antes de que Milei publicara el tuit que promocionó la cripto, en una maniobra que se conoce como insider trading. Mellino es un jubilado que recibió más de US$1 millón (en cripto) por parte de Hayden Davis a través de dos transferencias. Ese dinero fue movido a otras billeteras virtuales, de las que todavía no se conocen detalles. Ambos tienen los bienes embargados.

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Habrá que esperar para conocer ese peritaje y, siguiendo el razonamiento de los querellantes, si el informe llega al expediente sin la presencia de los damnificados será casi imposible conocer el rol de estos misteriosos y nuevos personajes de la trama.