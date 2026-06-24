El Riesgo País sube levemente y cierra en 438 puntos básicos

El Riesgo País de Argentina consolidó su tendencia de descompresión y cerró este miércoles 24 de junio de 2026 en 438 puntos básicos, sosteniendo el quiebre de la barrera técnica de las 500 unidades que se profundizó durante el transcurso del mes actual. El índice financiero regulado por el banco de inversión JP Morgan reflejó un escenario de estabilidad operativa motorizado por el reacomodamiento en las cotizaciones de los títulos soberanos en dólares, los cuales mantuvieron su firmeza en las plazas externas.

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Esta dinámica bursátil, amparada en factores locales como el ancla fiscal, el incremento en las reservas internacionales de la autoridad monetaria y la reciente suba de la calificación crediticia soberana, le permite al indicador convalidar sus niveles más bajos desde mayo de 2018.

El Riesgo País de la República Argentina finalizó las operaciones de este miércoles en 438 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia administrado por JP Morgan operó condicionado por el comportamiento de las carteras institucionales en el exterior, lo que determinó una paridad estable que se movió dentro de márgenes estrechos. Con el avance de las negociaciones de los activos de renta fija y el reacomodamiento técnico de los títulos globales en Nueva York, el indicador bursátil experimentó variaciones marginales que convalidaron la estabilidad de la deuda soberana al momento de pactarse el cierre formal de los mercados .

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció notables contrastes comerciales producto del balance entre las presiones de los mercados internacionales y los soportes de la plaza doméstica. El ciclo comercial previo había manifestado volatilidad a mediados del mes pasado, rueda en la que la prima de riesgo se había elevado a los 543 puntos el lunes 18 de mayo y continuó su ascenso hasta alcanzar un techo transitorio de 547 puntos el martes 19 de mayo en sintonía con una caída en los bonos soberanos locales que cotizan en Nueva York.

La drástica reversión del spread bursátil comenzó a delinearse de manera formal a partir del jueves 11 de junio, sesión operativa en la que el indicador quebró la resistencia técnica de la semana previa y se derrumbó un 11,90% diario para ubicarse en las 443 unidades. Este fuerte avance técnico estuvo motorizado por la decisión de la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) de elevar la nota de la deuda soberana de la categoría "CCC+" a "B-", fundamentada en la reducción de la vulnerabilidad económica.

El balance constructivo de las carteras emergentes se profundizó durante las sesiones posteriores, logrando perforar nuevos mínimos trimestrales antes de la estabilización anotada en la rueda de este miércoles. El viernes 12 de junio el spread financiero recortó posiciones hasta establecerse en los 437 puntos, una dinámica de optimismo bursátil que se profundizó de manera visible durante el lunes 15 de junio al desplomarse doce unidades y cerrar en 425 puntos básicos en las pantallas de Nueva York debido a un alivio generalizado en los suministros energéticos mundiales. El posterior ajuste observado en las ruedas subsiguientes en torno a las 430 unidades fijó un soporte de corto plazo que la paridad de hoy en 438 puntos mantiene estabilizada, consolidando una mejora sustancial en comparación con los máximos de 587 puntos anotados el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El indicador financiero de referencia sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.