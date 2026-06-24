Cayeron acciones y bonos tras la decisión de MSCI sobre la calificación de Argentina

Las acciones cotizaron a la baja este miércoles como reflejo de la decisión de MSCI de no incluir a la Argentina en su listado de revisión para mejorar la calificación del país, mientras que los bonos tuvieron una mejor rueda. El riesgo país por su parte subió levemente mientras que el dólar tocó su valor más alto del año.

En el plano internacional las acciones en los mercados globales tuvieron una recuperación tras la fuerte caída de las acciones tecnológicas, impulsada por la cautela ante las elevadas valoraciones de la Inteligencia Artificial (IA).

El dólar roza los $1.500 y alcanza el valor más alto del año

Así, los ADRs se desploman hasta 6,6% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por BBVA con una baja de 6,3% y Central Puerto (-6,1%).

En Wall Street, los bonos soberanos operaron con mayoría de subas en el mercado local, pero el riesgo país sube 0,7% a 436 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval se hunde 4,4% a 3.104.320,07 puntos básicos, mientras que medido en dólares recorta 3,9% a 2.008,12 unidades. Las acciones se estrellan hasta 7% de la mano de los bancos: BBVA (-7%), Grupo Supervielle (-6,9%), Central Puerto (-5,7%) y Loma Negra (-5,6%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 24 de junio, el dólar oficial cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. De esta manera, el tipo de cambio aumenta 4,5% en el mes de junio, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%. Además tocó el nivel más alto del año, empatando al registrado el 2 de enero pasado.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.479, con una suba de $8 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, subiendo $15 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, operó a $1.503, bajando $3 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.551, $3 por debajo del cierre del martes.

La economista Elena Alonso, CEO de Emerald, ante una consulta de Luis Machado, explicó que el dólar está buscando un nuevo piso, "porque en el lado de la demanda, en este segundo semestre los vencimientos de futuro y de dólar link están empujando al tipo de cambio para arriba. A eso se le suma más demanda por atesoramiento, turismo, gastos en el mundial y el aguinaldo. Con tasas de carrry trade que ya no resultan tan atractivas, tasas de interés negativas, una parte prefiere dolarizarse directamente, anticipándose al año que viene que es electoral".

Además, Alonso describió que el equipo económico le sigue poniendo un techo cuando interviene, vendiendo títulos dólar link o en la curva de futuros, convalidando un desplazamiento "en lugar de sostener un tipo de cambio en $1.400 con una inflación corriendo al 2% mensual, que efectivamente te va trazando el tipo de cambio real".

Pese a la expectativa de los inversores, la Argentina seguirá siendo un mercado financiero “aislado”

La difusión de la Clasificación Anual de Mercados (Annual Market Classification, en inglés) de Morgan Stanley Capital International (MSCI) despertó gran expectativa entre analistas e inversores, pero la Argentina seguirá siendo “mercado aislado” durante, al menos, 2026. Esta instancia era relevante para el mercado local ya que se evaluaba la posibilidad de iniciar una consulta pública para que el país obtuviera una mejor clasificación financiera, algo que finalmente no ocurrió.

El punto central radicaba en que la entidad decidiera o no habilitar un período de consulta, un requisito fundamental para avanzar hacia la categoría de “mercado de frontera” y, posteriormente, aspirar a la de “mercado emergente”. La economía argentina se ubica actualmente en la categoría más baja del sistema de clasificación, denominada “Standalone Market” (mercado aislado).

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,59%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,64%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,94% al alza.

Mientras, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 3% hasta US$ 74 el barril, niveles similares a los que tenía en el inicio de la guerra en Medio Oriente. Mientras, el crudo estadounidense WTI retrocede un 3%, hasta los US$ 70,05 el barril.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,33%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano rebotó 3,26% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,81%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,18%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,71% y el CAC francés aumenta 0,54%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,31%.

FN