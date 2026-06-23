Mercados emergentes, dólar y MSCI: por qué aumentó la volatilidad financiera

Los mercados financieros atraviesan jornadas de alta incertidumbre y, según Leonel Búccolo, las bajas actuales responden más a factores globales que a cuestiones puntuales vinculadas al conflicto en Medio Oriente. "Es un contagio, te diría así, más a nivel global", sostuvo al analizar la corrección que afecta a las bolsas internacionales.

El especialista destacó que los inversores comenzaron a concentrar su atención en variables macroeconómicas, especialmente en la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos y en el desempeño del sector tecnológico. "El mercado está mirando qué va a pasar hacia final de año con la tasa de interés", explicó.

En ese contexto, advirtió que una eventual suba de tasas podría afectar tanto a las compañías tecnológicas estadounidenses como a los mercados emergentes. "También le va a afectar negativamente a países como Argentina, como Brasil, todos los emergentes a nivel general", señaló.

La decepción por MSCI golpeó al mercado argentino

Uno de los factores que más impactó sobre las acciones locales fue la expectativa frustrada por una posible mejora en la calificación de Argentina por parte del MSCI.

Búccolo recordó que gran parte de la recuperación reciente del mercado había sido impulsada por rumores sobre una reclasificación. Sin embargo, las novedades conocidas en las últimas horas enfriaron ese optimismo. "La actualización fue básicamente: no se modifica nada, no cambió nada", afirmó.

Según explicó, el escenario más favorable que podría enfrentar Argentina sería ingresar en una lista de observación para una futura reclasificación como mercado de frontera. "Se vuelve a pinchar toda la expectativa positiva para cambios para este año", resumió.

La reacción fue especialmente negativa para los bancos, uno de los sectores que más habían subido anticipando una mejora en la calificación internacional. Aunque los bonos mostraron mayor estabilidad, las acciones financieras profundizaron las correcciones.

Dólar, reservas y un segundo semestre con más ruido

Respecto al mercado cambiario, Búccolo consideró que la reciente suba del dólar todavía luce moderada frente a la inflación acumulada y a las expectativas futuras. "Sin dudas", respondió cuando fue consultado sobre si la actual corrección del tipo de cambio vuelve a impulsar estrategias de dolarización de carteras.

Además, explicó que el contexto estacional también jugará un papel importante durante los próximos meses. "Se termina la liquidación de granos y la acumulación fuerte de reservas", advirtió, en referencia al ingreso de divisas que suele disminuir durante la segunda mitad del año.

Finalmente, el analista señaló que, además de los factores económicos, comenzarán a ganar peso las cuestiones electorales. "Las carteras de inversión empiezan a trabajar con esta dinámica de que el dólar no va a estar tranquilo como lo tuvo esta primera parte del año", concluyó.