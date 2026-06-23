La semana pasada el proveedor global de índices Morgan Stanley Capital International MSCI publicó su Global Market Accessibility Review 2026 y mantuvo sin cambios la evaluación sobre el mercado argentino, es decir que el informe de accesibilidad 2026 no mostró mejoras respecto de 2025. Sin embargo, algunos analistas han explicado que la revisión difundida el jueves pasado no define la clasificación del mercado argentino. ¿Por qué? Porque finalmente recién este martes 23 de junio se publica la revisión anual de clasificación que MSCI en la que finalmente se determinará si el organismo mantiene a la Argentina sin cambios o si incorpora al país a una lista de revisión ("consultation" o "watchlist"), paso previo a una eventual reclasificación.

Morgan Stanley define una señal clave para la Argentina: qué acciones pueden subir si el país deja de ser “standalone”

Según el consenso de bancos internacionales como Morgan Stanley y JPMorgan, el escenario más probable sería el inicio de un proceso de consulta durante este año, mientras que una eventual mejora efectiva de categoría recién podría concretarse entre 2027 y 2028.

Por caso, la semana anterior cuando se publicó el informe inicial sin cambios para la Argentina, el analista de mercados Sebastián Maril, aclaró rápidamente en sus redes sociales que "el informe del MSCI de hoy (por el 18 de junio) no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación. No ayuda, pero no descartemos nada", señaló.

Sobre el mismo tema posteó Gustavo Neffa, reconocido analista económico, quien aclaró que, si bien "MSCI reconoció avances significativos, consideró que todavía no están dadas las condiciones para iniciar una reclasificación desde la categoría Standalone". En ese sentido explicó que "el comunicado de ayer de MSCI no implica que no arranque el día 23 una etapa de consulta acerca de Argentina", pero aclaró que el banco "marcó los por qué no debería ser reclasificado. Mucho para trabar en torno a tema de movimiento de capitales y operatoria", dijo.

Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados (Global Market Accessibility Review), paso previo al informe que se publicará este 23 de junio.

Lo que si se vio fue un impacto directo en el mercado ante esa primera decisión de MSCI de dejar todo en el mismo sitio. Los primeros efectos negativos quedaron en evidencia en el mercado local, donde se vieron algunas bajas. Según Ignacio Morales, de Wise Capital, se plasmó "en una caída del 1% en el S&P Merval y bajas generalizadas en bonos".

De todas maneras, el analista explicó que el impacto definitivo se trasladó al informe que la calificadora emitirá hoy. "Dicho documento podría plantear una futura hoja de ruta para una reclasificación, lo que validaría el proceso de normalización financiera del Gobierno", indicó. En este contexto, para Morales "el mercado llega a esta instancia con mejores ojos gracias a la flexibilización cambiaria y al acuerdo con el FMI, aunque persisten dudas sobre las reservas y el esquema cambiario. Una señal favorable consolidará la recuperación reciente de los activos; un nuevo revés profundizará la toma de ganancias en un contexto atento al petróleo y las tasas globales",adelantó.

¿Qué puede pasar en la clasificación de este martes 26 de junio de 2026?

Más allá de la definición de la semana pasada, esta tarde aparecen como posibles cuatro escenarios:

-Que Argentina siga como standalone sin cambios.

-Que siga como standalone pero con una consulta abierta hacia Frontier Markets.

-Que se abra una consulta hacia Emerging Markets.

-Que haya una reclasificación directa a Frontier.

Vale señalar que, de acuerdo a algunas estimaciones de Morgan Stanley, una reincorporación al MSCI Emerging Markets podría generar ingresos de aproximadamente $4.500 millones hacia acciones locales, equivalente a unas 13 jornadas promedio de negociación bursátil.

¿Por qué es importante esta clasificación? En esencia porque para los fondos internacionales, la clasificación de MSCI define qué mercados pueden integrar determinados índices y, por lo tanto, qué activos pueden ser comprados por fondos pasivos o institucionales que replican esas carteras. En ese sentido, un cambio de categoría podría abrir la puerta a una mayor demanda por acciones argentinas.

Leonardo Anzalone, economista de Cepec, explicó oportunamente a PERFIL que, pasar de standalone a mercado de frontera “sería una señal relevante porque implica que Argentina vuelve a entrar en el radar de fondos internacionales que hoy no tienen exposición al mercado local”.

“El efecto más concreto es que algunas acciones argentinas volverían a formar parte de índices globales, lo que podría generar una mayor demanda, más liquidez y mejores valuaciones. En un mercado chico como el argentino, esos flujos van a tener un impacto positivo”.

En caso de una mejora en la clasificación, los analistas coinciden en que el primer impacto se concentraría en las acciones argentinas de mayor liquidez y capitalización bursátil. Es decir, aquellas que pueden absorber flujos internacionales sin grandes distorsiones y que ya cuentan con presencia en Wall Street a través de ADR.

Anzalone sostuvo que los activos que suelen captar primero ese efecto son “los de mayor liquidez, especialmente bancos y energía, que además son sectores muy sensibles a la evolución del riesgo país y al contexto macro”.

En la misma línea Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló en una entrevista anterior con PERFIL que los fondos institucionales que replican índices MSCI tenderían a comprar automáticamente las acciones con mayor ponderación de mercado. Ahí aparecen los bancos Galicia, BBVA Argentina y Macro; compañías energéticas como YPF, Pampa Energía y Vista; y también firmas de servicios públicos regulados.

“Son los sectores que en 2018, cuando Argentina ascendió a emergente en el gobierno de Mauricio Macri, captaron la mayor parte del flujo entrante”, recordó.

Qué significa cada categoría

Para tener una idea más concreta de qué significa cada categoría, aquí van algunas precisiones señaladas por MSCI:

Mercado desarrollado

Es la categoría más alta. Son países con economías avanzadas, mercados grandes y líquidos, reglas previsibles y alta accesibilidad para inversores extranjeros. Ejemplos típicos: Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Alemania.

Mercado emergente

Son países con mercados relevantes, cierta profundidad y liquidez, pero con más riesgos institucionales, regulatorios, cambiarios o macroeconómicos que los desarrollados. Para los fondos globales, esta es una categoría muy importante porque integra el índice MSCI Emerging Markets, uno de los más seguidos del mundo.

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Mercado frontera

Es una categoría inferior a emergente. Son mercados más chicos, menos líquidos o con menor accesibilidad, pero que igual cumplen condiciones mínimas para formar parte de un índice invertible. Para un país como Argentina, pasar de standalone a frontera sería una mejora porque implicaría volver a estar dentro de un universo de índices más visible para fondos internacionales.

Mercado standalone

Es la categoría más baja en términos de integración a los índices globales principales. Significa que MSCI reconoce la existencia de ese mercado, pero lo deja fuera de los índices de emergentes y de frontera por problemas de accesibilidad, restricciones operativas, controles de capitales u otras trabas para inversores extranjeros. Argentina fue reclasificada como standalone por MSCI en 2021 por problemas persistentes de accesibilidad de mercado vinculados a controles cambiarios y restricciones al capital.

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