SpaceX continua cayendo y su valor de mercado va rumbo a caer bajo los US$2 billones

SpaceX se encamina a una cuarta jornada consecutiva de pérdidas mientras los inversionistas se alejan de la compañía de cohetes y satélites liderada por Elon Musk, en medio de una venta masiva global de acciones tecnológicas.

Elon Musk perdió US$ 145.000 millones en un día, pero sigue siendo el único billonario

La acción cayó cerca de 3% hasta US$150 en las operaciones previas a la apertura, encaminándose a situarse por debajo de los US$2 billones de capitalización bursátil. Las pérdidas se producen mientras la empresa se prepara para vender bonos con grado de inversión por primera vez para financiar una masiva expansión de endeudamiento vinculada a sus ambiciones en inteligencia artificial.

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Tras concretar una oferta pública inicial récord de US$75.000 millones la semana pasada y beneficiarse de un fuerte impulso inicial, la tendencia ha comenzado a revertirse para la acción que estuvo en el centro del entusiasmo de los inversionistas minoristas por las operaciones especulativas vinculadas al espacio y la inteligencia artificial. En Wall Street crecen las preocupaciones de que las apuestas por la IA se estén sobrecalentando, mientras las acciones surcoreanas se desplomaron 10% el martes en una venta masiva impulsada por la caída de fabricantes de chips.

En total, SpaceX ha perdido más de US$600.000 millones en valor tras tres sesiones consecutivas de descensos. El desplome de 16% registrado el lunes eliminó cerca de US$400.000 millones de capitalización, la segunda mayor pérdida en un solo día de la historia. Solo la caída de aproximadamente US$590.000 millones sufrida por Nvidia Corp. el año pasado fue superior.

SpaceX, oficialmente denominada Space Exploration Technologies Corp., busca recaudar al menos US$20.000 millones mediante la emisión de bonos, lo que la convierte en la empresa tecnológica de gran capitalización que más recientemente recurre a los inversionistas para financiar su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial.

La emisión prevista es altamente inusual en el mercado de deuda con grado de inversión, donde los inversionistas suelen prestar dinero a empresas consolidadas que fabrican automóviles o venden seguros de vida. SpaceX aún no ha sido rentable y, según una nota publicada la semana pasada por S&P Global Ratings, se espera que consuma efectivo hasta 2029.

Por separado, SpaceX también firmó un acuerdo multibillonario para proporcionar recursos de computación a Reflection AI, una startup de inteligencia artificial, informó la compañía el lunes.

Incluso con las pérdidas recientes, las acciones de SpaceX aún acumulan un avance de aproximadamente 10% respecto de su precio de oferta pública inicial de US$135.