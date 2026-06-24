Elon Musk perdió el título de billonario: qué pasó con su fortuna tras la caída de SpaceX y Tesla

Elon Musk dejó de ser billonario menos de dos semanas después de alcanzar un patrimonio récord superior a US$ 1 billón, una cifra inédita a nivel mundial. La corrección en las acciones de SpaceX y la exclusión de un importante paquete de títulos restringidos de Tesla provocaron una fuerte reducción en su fortuna personal, que ahora se estima en US$ 962.000 millones.

El fundador de Tesla y SpaceX había alcanzado el hito el 12 de junio, cuando la salida a bolsa de SpaceX elevó su patrimonio a unos US$ 1,1 billones. Días más tarde, el 16 de junio, el valor de mercado de la compañía espacial siguió creciendo y llevó su fortuna a un máximo histórico de US$ 1,45 billones.

Por qué cayó la fortuna de Elon Musk

Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. Las acciones de SpaceX retrocedieron cerca de un 31% desde ese pico, impactando directamente sobre el principal activo de Musk. La compañía aeroespacial representa la mayor parte de su riqueza, ya que controla aproximadamente el 38% del capital entre acciones y opciones, una participación valuada en cerca de US$ 796.000 millones.

A la caída de SpaceX se sumó otro factor clave: la exclusión de US$ 116.000 millones en acciones restringidas de Tesla de los cálculos patrimoniales. Se trata de títulos vinculados al histórico paquete de compensación aprobado para Musk como director ejecutivo en 2018, que atravesó una compleja disputa judicial antes de ser restablecido y reformulado.

Bajo el nuevo acuerdo firmado con Tesla, esas acciones permanecerán bloqueadas hasta enero de 2028, salvo que ocurra un cambio de control en la compañía o se cumplan determinadas condiciones establecidas en el contrato. Por ese motivo, las estimaciones patrimoniales actuales no las consideran plenamente disponibles.

Cuánto dinero conserva el fundador de Tesla y SpaceX

Pese al retroceso, Musk conserva una posición dominante entre las mayores fortunas del mundo. Mantiene una participación cercana al 11% en Tesla, valorada en alrededor de US$ 151.000 millones, además de su control sobre SpaceX y otros activos tecnológicos.

Los analistas señalan que una recuperación moderada en la cotización de SpaceX podría devolver rápidamente a Musk al club de los billonarios. Además, su patrimonio potencial podría crecer aún más si logra desbloquear futuros paquetes de acciones vinculados al desempeño de Tesla y SpaceX.

Qué necesita Musk para volver a superar el billón de dólares

Esos incentivos están sujetos a metas extremadamente ambiciosas, entre ellas elevar la valuación de ambas compañías a varios billones de dólares y avanzar en proyectos de exploración espacial a largo plazo.

Mientras tanto, Elon Musk continúa siendo la persona más rica del planeta. Incluso después de perder más de US$ 480.000 millones desde su récord reciente, su fortuna sigue superando ampliamente a la del resto de los multimillonarios globales y triplica la riqueza estimada del segundo puesto del ranking mundial.