El Gobierno nacional puso en marcha una revisión masiva de convenios colectivos de trabajo tras la reglamentación de la reforma laboral y comenzó a notificar a empresas y sindicatos para renegociar cerca de 800 acuerdos vigentes, según indicaron desde Noticias Argentinas.

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La iniciativa del Ejecutivo, impulsada a través de la Secretaría de Trabajo, apunta a actualizar las relaciones laborales en sectores estratégicos de la economía y abre una nueva etapa de negociación entre empleadores y gremios, en medio de un debate sobre los alcances de los cambios introducidos por la normativa.

La medida se apoya en el fin de la ultraactividad, el mecanismo jurídico que permitía que los convenios continuaran vigentes de manera automática mientras no se firmara uno nuevo. De acuerdo con Noticias Argentinas, este cambio habilitó a la Secretaría de Trabajo a avanzar con el envío de unas 800 notificaciones de revisión a distintos sectores de la actividad económica.

En el oficialismo evitan fijar plazos para completar el proceso, aunque reconocen la necesidad de adecuar los convenios al nuevo marco legal. El objetivo es promover una actualización de las condiciones laborales y de los esquemas de funcionamiento en diferentes actividades productivas y de servicios.

Los sectores que quedaron bajo revisión

La primera etapa de renegociaciones alcanza a algunos de los sindicatos más relevantes del país por cantidad de afiliados, peso económico y capacidad de movilización. Entre ellos figuran Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico.

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La revisión también incluye actividades vinculadas a la logística y la energía. En esa nómina aparecen Estaciones de Servicio, Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios y la industria del Neumático, sectores considerados estratégicos dentro de la estructura productiva nacional.

A la lista se suman además la Industria Lechera, Textiles, Químicos, Plásticos, Seguridad Privada, Entidades Deportivas y Futbolistas Agremiados. También fueron incorporados los Trabajadores de Prensa y los convenios vinculados a la televisión abierta y por cable.

La amplitud del universo alcanzado por las notificaciones refleja la intención oficial de avanzar sobre una parte significativa de los acuerdos laborales actualmente vigentes, en una iniciativa que involucra tanto a actividades industriales como de servicios.

La reacción sindical frente a la ofensiva oficial

En la CGT observan el proceso con preocupación. Según Noticias Argentinas, dentro de la central obrera existe un diagnóstico compartido respecto de que esta renegociación masiva podría funcionar como una "pantalla" para introducir cambios que afecten conquistas históricas relacionadas con las jornadas laborales, los sistemas de categorías y las condiciones operativas de cada actividad.

Sin embargo, no todos los sindicatos mantienen la misma postura frente a la convocatoria oficial. Uno de los casos que se diferenció del rechazo general fue el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes (SOESGyPE), conducido por Carlos Acuña, que manifestó su disposición a participar de la discusión impulsada por la Secretaría de Trabajo.

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Desde ese gremio aclararon que aceptarán la rediscusión de los convenios "con posición definida y agenda propia". En ese sentido, un dirigente de la organización sostuvo: "Hace mucho que venimos planteando que hay que actualizar convenios y la respuesta empresarial fue sostener los vigentes. Ojalá que en esta instancia podamos discutir cuestiones que quedaron pendientes", declaró a NA.

Entre los sindicatos incluidos en la primera etapa de revisión también se encuentra la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su secretario general, Daniel Yofra, confirmó que ya recibieron la notificación oficial, aunque todavía no fueron convocados a una reunión. "No tenemos problema de sentarnos a negociar y a aggiornar el convenio, porque evidentemente faltan muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores", afirmó.

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En ese sentido, Yofra sostuvo que el desafío no pasa por discutir los convenios sino por la representación gremial durante esas instancias. "Si tenemos el 90% de los trabajadores bajo la línea de la pobreza es una responsabilidad de los dirigentes sindicales. Y si tienen que negociar condiciones de trabajo, ojalá que lo hagan mejor", y finalizó diciendo: "no me preocupa en lo más mínimo estamos organizados".

Una postura diferente expresó Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien aseguró que "aún no se convocó a nadie y es más lo que se dice que lo que se hace por ahora", sostuvo. El dirigente ratificó además su rechazo a la reforma laboral y afirmó que la central sindical mantiene objeciones sobre los cambios impulsados por el Gobierno. "Estamos en contra de la reforma laboral y la quita de derechos son inconstitucionales. Lo expresé y lo denuncié ante la Justicia argentina y ante la OIT", remarcó.

GZ / lr