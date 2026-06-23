Los salarios le ganaron a la inflación en abril, según el INDEC

Los salarios aumentaron 3,7% mensual y 36,9% interanual, superando a las inflaciones de 2,6% y 32,4%, respectivamente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El indicador de los salarios acumuló en los primeros cuatro meses una suba de 12,7%, mientras que la inflación se ubicó en 12,3%.

Aunque los salarios en el sector privado registrado avanzaron 4,0% mensual, el acumulado interanual del 29,3% quedó por debajo de la inflación.

Por su parte, los sueldos del sector público marcaron una suba de 2,3% mensual y 29,6% interanual, perdiendo contra el IPC.

En cuanto a los salarios en el sector privado no registrado o "en negro", tanto la suba mensual de 4,7% como la interanual de 69,6% superaron a la inflación.

La desocupación subió a 7,8% en el primer trimestre, según el INDEC

Tendencias

El Departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia indicó que el salario real privado registrado creció 1,4% en abril. "¿Buena noticia? Está 3% por debajo del promedio del año pasado, 4,5% por debajo del promedio de 2023 y más de 20% por debajo del promedio 2012-2015. En perspectiva las cosas son diferentes".

Según el CEPEC, desde una mirada política, el dato es favorable para el Gobierno porque refleja que "la desaceleración inflacionaria empieza a traducirse en una mejora del salario real de los trabajadores formales. No obstante, persiste una diferencia importante entre el sector privado y el público: mientras las paritarias privadas muestran una recomposición más dinámica, los salarios estatales continúan ajustándose a un ritmo más moderado".

Para la consultora, la clave hacia adelante será que la inflación continúe su tendencia hacia la baja. "Si el IPC se mantiene en niveles cercanos al 2% mensual y las negociaciones salariales conservan incrementos por encima de ese umbral, la recuperación del poder de compra podría consolidarse durante la segunda mitad del año".

Para Gabriel Camaño, economista de Outlier, "así es como se va a resolver el problema de la mora de las familias. Con recuperación de los salarios reales. Pegó una acelerada el salario registrado en el sector privado en abril".

Camaño estima que con una inflación proyectada rondando el 2% mensual, "eso tiene pinta de continuar en los próximos meses. La recuperación de los salarios reales es indispensable para que eso vaya acomodándose".

LM