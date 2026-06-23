MSCI mantiene la calificación de Argentina como mercado "Standalone"

Morgan Stanley Capital International (MSCI) no incluyó a la Argentina en el listado de países sobre los que iniciará un proceso de consulta para reclasificar, por lo que el país se mantendrá en la categoría de "mercado emergente" ("standalone") en materia crediticia.

El ponderador estadounidense difundió su Informe Anual de Clasificación de Mercados, en el que no colocó a Argentina entre los países que se debatirán el cambio de calificación crediticia. Así, se mantiene en la última categoría en lo que resta del 2026.

En su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, publicada la semana pasada, MSCI mantuvo las mismas condiciones y variables económicas del país.

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El informe repite prácticamente las observaciones de los últimos años. Entre ellas, señala que aún persisten restricciones al flujo de capitales, limitaciones en el mercado cambiario, documentación regulatoria disponible únicamente en español y obstáculos operativos que dificultan el acceso de los inversores internacionales.

De esta manera, el país deberá esperar hasta 2027, mínimamente, para saber si MSCI lo incluye o no en la consulta para reclasificar su calificación crediticia.

Qué significa para la política económica

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, comentó PERFIL que "la decision de MSCI era, en parte, esperable. Si bien el gobierno relajó los controles de cambio significativamente comparado con lo que habia reinstaurado Lacunza en 2019 y luego reforzado el gobierno de Alberto Fernandez, todavía no se ha vuelto a lo que es considerado normal. Por un lado, el mercado de cambios corporativo tiene restricciones. Asimismo, durante el ataque político a Milei en Septiembre / Octubre 2025, se reinstauró la restricción cruzada para personas."

Para el economista, en este momento, "el riesgo beneficio de liberar ciertas medidas no es claro. Liberar todos los controles, si bien es el objetivo último de este gobierno, podría tener consecuencias negativas en el corto plazo (de acá a las elecciones del 2027) que pondrían en riesgo la reelección y, en ultima instancia, la sustentabilidad de las desregulaciones".

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, sostuvo qu "la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión. La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse", señaló