Trump busca reactivar la construcción de plantas nucleares en EE.UU.

La administración Trump intenta reactivar la debilitada industria de construcción de grandes plantas nucleares en Estados Unidos mediante una oferta de financiamiento por US$17.500 millones para que las empresas de servicios públicos encarguen equipos para reactores diseñados por Westinghouse Electric Co.

El financiamiento, anunciado el martes por el Departamento de Energía de EE.UU., se ofrece de manera condicional para un máximo de cinco préstamos destinados a empresas de servicios públicos y otras compañías energéticas que construirán dos reactores cada una. Westinghouse ha firmado cartas de intención con siete socios potenciales, cada uno de los cuales cuenta con emplazamientos identificados para sus proyectos, según informó el Departamento de Energía. La agencia se negó a revelar los nombres de las empresas de servicios públicos involucradas hasta que se realicen las selecciones definitivas.

El presidente Donald Trump considera que los reactores nucleares son una fuente clave de energía para los centros de datos y el crecimiento económico. El año pasado firmó una orden ejecutiva que planteó que Estados Unidos tenga 10 grandes reactores convencionales en construcción para 2030, como parte de una meta de cuadruplicar la capacidad nuclear del país hasta 400 gigavatios.

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Argentina concretó la primera exportación de componentes para reactores nucleares

Aunque varias compañías impulsan una nueva generación de reactores modulares pequeños en Estados Unidos, el desarrollo de grandes plantas nucleares tradicionales ha permanecido prácticamente estancado. Solo tres han sido completadas en el país durante este siglo y actualmente no hay ninguna en construcción.

Los préstamos se utilizarán para adquirir componentes de larga fabricación, como transformadores, turbinas de vapor y recipientes de reactor, cuya entrega puede tardar años, según un comunicado.

Apuesta por nuevos reactores

El último reactor comercial construido en Estados Unidos, el proyecto nuclear Vogtle de Southern Co., superó su presupuesto en más de US$16.000 millones y tuvo un retraso de siete años.

“Queremos que las cosas vuelvan a avanzar”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, a periodistas el martes. “Necesitamos construir nuevamente más reactores grandes en Estados Unidos”.

El reactor AP1000, de escala gigavatios y desarrollado por Westinghouse —propiedad de Brookfield Asset Management y del productor canadiense de uranio Cameco Corp.—, es el único reactor comercial avanzado de gran escala con licencia que opera en Estados Unidos.

“Creemos que se están creando los incentivos adecuados para impulsar un rápido despliegue de reactores AP1000 en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Tim Gitzel, director ejecutivo de Cameco.

LM