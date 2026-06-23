Anthropic quiere que Claude sea tu nuevo colega en Slack

Anthropic PBC quiere que Claude tenga una presencia mucho más activa en Slack.

La startup de inteligencia artificial presentó el martes Claude Tag, una nueva función que permite a los usuarios hacer que el chatbot interactúe con todos los integrantes de un canal de Slack en su nombre. También puede supervisar la actividad en la aplicación de mensajería laboral y, con instrucciones predefinidas, enviar alertas sobre publicaciones que puedan afectar la jornada del usuario o incorporar comentarios en una conversación. También puede recibir instrucciones para corregir problemas de código.

Anthropic y su rival OpenAI han dedicado gran parte del último año a desarrollar herramientas de IA capaces de agilizar una gama más amplia de tareas profesionales —desde servicios financieros hasta atención médica— para atraer más clientes corporativos y justificar sus elevadas valoraciones. Anthropic, valorada actualmente en US$965.000 millones, avanza hacia una oferta pública inicial.

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Para ejecutar tareas complejas, los usuarios deberán conectar Claude Tag con fuentes de datos y servicios como calendarios o correo electrónico, explicó Cat Wu, responsable de producto de Claude Code y Cowork en Anthropic. Según Wu, cerca del 65% del código del equipo de producto de Anthropic ya es generado por una versión interna de Claude Tag.

“Ha supuesto un cambio enorme en nuestra forma de trabajar”, afirmó Wu.

Modelos deshabilitados

El lanzamiento de Claude Tag se produce menos de dos semanas después de que la startup deshabilitara el acceso a sus modelos de IA más avanzados —Fable 5 y Mythos 5— tras una orden de la administración Trump para impedir que la tecnología llegue a manos de ciudadanos extranjeros. Wu indicó que Anthropic tenía previsto que Fable 5 fuera el modelo principal detrás de Claude Tag, junto con Opus 4.8, lanzado por la empresa en mayo.

“Fable es el mejor modelo para utilizar con este producto”, señaló. Agregó que es más capaz que Opus 4.8 tanto para realizar tareas de programación como para gestionar encargos con poca intervención del usuario y decidir cuándo debe participar en una conversación.

Anthropic ya ofrece Claude dentro de Slack, aunque con capacidades más limitadas. Claude Tag, que reemplazará la aplicación actual de Claude para Slack, se implementará para los usuarios de las suscripciones Team y Enterprise de la compañía.