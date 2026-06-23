Las temperaturas récord en el océano Pacífico presagian un terrible "super El Niño"

Las temperaturas excepcionalmente cálidas de la superficie del mar en el océano Pacífico están preparando el escenario para un posible “súper” El Niño de intensidad récord.

Las temperaturas en una zona del Pacífico ecuatorial que se monitorea de cerca para definir los eventos de El Niño y La Niña se sitúan actualmente en 29,4 °C, es decir, 1,7 °C por encima del promedio de los últimos 30 años, según los datos más recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). De mantenerse esta tendencia, sería la mayor desviación cálida respecto del promedio histórico para un mes de junio desde 1981, muestran los datos.

Memoria del océano Pacífico tropical: la clave para predecir El Niño y planificar su impacto

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El Niño es un fenómeno climático natural que puede provocar lluvias torrenciales en una parte del mundo y sequías en otra. Los científicos lo identifican observando las desviaciones de temperatura en el océano Pacífico, principalmente en una región conocida como Niño 3.4.

La NOAA define un El Niño fuerte como aquel en el que la temperatura se ubica al menos 1,5 °C por encima del promedio de largo plazo, y un El Niño muy fuerte o “súper” como aquel en el que la diferencia alcanza al menos 2 °C. Aunque 2 °C puede no parecer mucho, se necesita una enorme cantidad de energía para calentar un volumen tan grande de agua oceánica.

Las elevadas temperaturas en el Pacífico ecuatorial refuerzan los pronósticos de un El Niño fuerte.

“Los datos muestran temperaturas increíblemente cálidas”, afirmó Benjamin Horton, profesor y director del área de Ciencias de la Tierra de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, en referencia a la región Niño 3.4.

Aún más preocupante, añadió, es la rapidez con la que las temperaturas del Pacífico ecuatorial pasaron de niveles inferiores a lo normal a temperaturas anormalmente elevadas apenas este año. Los científicos “han visto temperaturas del agua como estas anteriormente, pero nunca habían observado esta intensificación, esta velocidad de cambio, al salir de La Niña” anteriormente este año, dijo Horton.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, parte de la NOAA, prevé actualmente una probabilidad de 89% de que El Niño alcance al menos una intensidad fuerte para diciembre y una probabilidad de 62% de que sea muy fuerte para entonces.

El fenómeno de El Niño aparece y eleva los riesgos climáticos globales

Si bien un El Niño fuerte aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos severos, la relación no es automática. Otro factor relevante es cuánto tiempo dure el fenómeno, y los pronósticos actuales ofrecen poca orientación más allá de comienzos de 2027.

Un El Niño leve y de corta duración no rompería récords de temperatura global, afirmó Horton, mientras que uno leve pero prolongado sí podría hacerlo. “Y si tenemos uno importante que sea de duración moderada a larga, (los récords) se pulverizarán”, señaló.

“Los episodios prolongados de El Niño pueden durar hasta 18 meses”, dijo Horton. “Pero quizá permanezcamos en él durante 24 meses. No se sabe”.