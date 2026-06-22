El campo se prepara para encarar una nueva campaña de granos un contexto climático “El Niño” de considerable intensidad. Las estimaciones indican que, aunque no se repetirá la producción récord, la liquidación de divisas superaría los USD 38.000 millones.

“El Niño” trae consigo un nivel de precipitaciones por encima del promedio y altas temperaturas. El último informe de Perspectiva Agroclimática estacional de la Bolsa de Cereales de Buenos Aries (BCBA) señala que “el principal efecto positivo es el de favorecer el logro de grandes volúmenes productivos en el área agrícola principal, que pasa de húmeda a muy húmeda, pero el mayor beneficio relativo se da en las áreas marginales del oeste, que pasan de subhúmedas a húmedas, incrementando considerablemente su capacidad, casi sin registrar efectos negativos”.

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Los efectos negativos pueden ser excesos hídricos, con riesgo de desbordes de ríos y arroyos e inundaciones de grandes áreas, así como un ambiente favorable para malezas, plagas y enfermedades. También genera dificultades "en el avance de las labores de implantación, cosecha, acondicionamiento y transporte, lo cual se magnifica en las zonas marginales del este, que pasan de muy húmedas a hiper-húmedas", indica la entidad.

Desde el Área de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales porteña comentaron a PERFIL que “más que un impacto uniforme sobre la producción, se espera una respuesta diferencial entre regiones, en función de la distribución espacial y temporal de las lluvias y de las características propias de cada área productiva”.

“No obstante, todavía es temprano para determinar la intensidad que podría alcanzar el fenómeno y cuáles serían sus impactos concretos sobre la producción agropecuaria. Si bien comienzan a consolidarse señales de un escenario más húmedo para la próxima campaña, será necesario continuar monitoreando la evolución de los indicadores climáticos durante los próximos meses para evaluar su evolución y sus posibles efectos sobre la producción”, añadieron.

Efectos productivos

Consultado por PERFIL, Marcelo Yasky, analista de la Consultora Kimei y especialista en comercialización de productos granarios, afirmó que “teniendo en cuenta campañas anteriores con ‘El Niño’, el balance es bueno desde el punto de vista productivo”.

Según Yasky, este fenómeno juega en contra de la producción de trigo de Australia e “India puede ser un demandante interesante si no puede autoabastecerse. Brasil podría tener problemas en toda el área de gruesa, donde puede incidir más la irregularidad que la cantidad de precipitaciones, generando demoras en la siembra por lluvias o falta de ellas. China es como la India, es un gran productor de grano, sobre todo en trigo y maíz, y consume todo lo que produce, por ello si le hace falta sale al mercado”.

Por lo tanto, el analista sostiene que, aunque Argentina no alcanzará la producción récord en sus tres principales cultivos (maíz, soja y trigo), los precios jugarán a favor: “Las producciones en los hemisferios norte y sur no se repetirán en esta campaña, por lo cual se elevarían los precios".

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En el mismo sentido, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señala que a pesar de la caída de área, la producción de trigo alcanzará las 20 millones de toneladas.

En cuanto a los granos gruesos, “por la baja de los fertilizantes, me imagino una suba de área sembrada de maíz y baja en la de soja, con producciones de 55 a 60 millones y 45 millones de toneladas respectivamente”.

Con los precios proyectados, Romano calcula que los tres principales cultivos aportarán unos USD 2.200 millones más que en la campaña que está terminando, con lo cual se superarían los USD 37.000 millones.

La campaña récord 2025/26

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 21,25% respecto al ciclo anterior.

Con respecto a los tres principales cultivos, la producción de maíz alcanza a 70 millones de toneladas, la más alta de los últimos 20 años.

Por el lado del trigo, se registró un récord histórico de producción, con 27.900.000 toneladas, mientras que el cultivo de soja aportó 49,9 millones de toneladas. La Bolsa de Comercio de Rosario calculó que por exportaciones se liquidarán USD 35.375 millones.

ML