Un arcoíris biotecnológico rediseña la economía argentina

La leche sin lactosa que compramos en el supermercado. La soja que resiste una sequía. Los medicamentos biológicos utilizados para tratar cáncer o enfermedades autoinmunes. El biodiesel que se mezcla con los combustibles tradicionales. Aunque parecen productos muy distintos, todos tienen algo en común: son resultado de la biotecnología.

El 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Biotecnología. La fecha recuerda un hito que cambió la relación entre ciencia e industria: la aprobación de la primera patente sobre un organismo vivo modificado, una bacteria diseñada para degradar hidrocarburos derivados del petróleo. Aquel acontecimiento ocurrió en 1980 y demostró que la biología podía convertirse en una herramienta capaz de resolver problemas concretos.

Décadas después, la biotecnología ya no es una promesa de laboratorio. Está presente en la salud, el agro, la industria, los alimentos y el ambiente. Por eso suele hablarse de una disciplina con muchos colores.

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La biotecnología roja impulsa el desarrollo de vacunas, medicamentos biológicos, terapias avanzadas y herramientas diagnósticas.

La biotecnología verde transforma el agro mediante cultivos mejorados, biofertilizantes y microorganismos que aumentan la productividad de manera sustentable. Argentina es referente mundial en este campo y desarrolló innovaciones como la soja y el trigo tolerantes al estrés hídrico.

Expertos alientan la inversión en biotecnológica para favorecer el desarrollo económico y social

La biotecnología blanca lleva los procesos biológicos a la industria. Gracias a ella se producen enzimas que sustituyen procesos químicos tradicionales por reacciones biológicas, para contaminar menos y ahorrar energía.

La biotecnología amarilla se enfoca en los alimentos. Incluye fermentaciones, ingredientes funcionales y nuevas fuentes de proteínas capaces de responder a una demanda global creciente.

La biotecnología gris trabaja sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el ambiente. Los microorganismos permiten tratar efluentes, recuperar nutrientes, producir biogás y transformar residuos en recursos.

La biotecnología azul explora el potencial de los mares y océanos. Microalgas, compuestos marinos y nuevas biomoléculas podrían convertirse en la base de futuras aplicaciones en salud, nutrición y cosmética.

Pero detrás de todos estos colores existe un mismo desafío: transformar conocimiento en soluciones reales.

Y allí aparece una de las principales fortalezas argentinas. El diferencial no está solamente en la generación de conocimiento científico, sino en la capacidad de escalarlo. Convertir un descubrimiento realizado en un laboratorio en un proceso industrial capaz de producir miles de toneladas, abastecer mercados y generar empleo de calidad.

En un mundo que busca producir más alimentos con menos recursos, desarrollar nuevos medicamentos, reducir emisiones y avanzar hacia una economía circular, la biotecnología dejó de ser una disciplina del futuro. Se convirtió en una herramienta estratégica para el presente.

Por eso hablar del comienzo de la biotecnología es mucho más que recordar un acontecimiento científico. Es reconocer que detrás de muchos de los productos que usamos todos los días existe una ciencia capaz de generar innovación, empleo y valor agregado.

Argentina tiene las capacidades necesarias para ser protagonista de esa transformación.

*Dr. Director de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, en Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

