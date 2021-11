Por qué los bioinsumos pueden ser una solución a los desafíos en la producción de alimentos

La Humanidad enfrenta un dilema clave: como producir más y mejores alimentos para una población que crece, que demanda calidad y reclama cuidar, al mismo tiempo, el medio ambiente y los recursos de manera sustentable.

Hay cifras claras que evidencian esta tensión: hacia 2050 habrá 2,2 billones de habitantes nuevos que demandarán un 50% más de alimentos, frente a una baja de 17% en las de cosechas perdidas debido a los cambios climáticos y un declino de 20% en las superficies cultivables per cápita entre 2016 y 2050.

Especialistas estiman que el límite son las 60 campañas que nos quedan hasta ver el fuerte impacto de los efectos del calentamiento global.

Resulta así vital y urgente cuestionarnos cómo producimos y produciremos alimentos en cantidad, de mejor calidad y sin agredir la biodiversidad de los ecosistemas. La buena noticia es que estamos en condiciones de ofrecer alternativas que pueden trazar una ruta de transición hacia sistemas productivos inteligentes, sustentables y amigables con la vida. Pero además rentables.

La salida consiste en cultivar inteligentemente, entendiendo cómo funciona la salud del los suelos e imitando sus mecanismos para potenciar la vida, usando la ciencia y la innovación.

Desde la empresa que co-fundé y que hoy dirijo, nos hemos enfocado en usar la biotecnología, para, en cierta forma, imitar los mecanismos evolutivos de la Naturaleza y utilizar las defensas propias de las plantas para producir más y mejor.

Qué son los bioinsumos

Usando microorganismos y proteínas (fitovacunas), e imitando estrategias presentes en la naturaleza, apelamos a mecanismos naturales de los cultivos, activando sus sistemas inmunológicos y generando respuestas naturales contra los patógenos. Además logramos estimular el crecimiento y la productividad de los cultivos.

Los bioinsumos atacan solo el problema puntual, de forma selectiva, respetando su natural desarrollo, lo que brinda beneficios muy claros por sobre los productos de amplio espectro.

Trabajar con bioinsumos –que ya estamos desarrollando con el talento de científicos argentinos- puede ser una solución natural para hacer frente a los desafíos que presenta la producción de alimentos, contribuyendo a una mayor seguridad alimentaria, minimizando los residuos de síntesis química, producto del uso de agroquímicos, dando lugar a dietas de mayor calidad y más saludables.

Hoy desde Protergium, ya estamos desarrollando y comercializando estrategias biotecnológicas basadas en el uso de biomoléculas inteligentes, que tienen la capacidad de inducir el sistema inmune de las plantas, generando la activación de rutas metabólicas para combatir hongos y bacterias.

Cultivos más productivos

Al cuidar naturalmente la salud de los cultivos, contribuimos además a una mayor productividad y mejor desempeño general. Las fitovacunas actúan como una respuesta específica tanto para cultivos extensivos (trigo, maíz, soja) como intensivos (vid, hortalizas, frutales, etc.). Es una tecnología que se aplica sobre la semilla antes de la siembra o mediante aplicación foliar.

Ya desde Protergium, estamos estructurando alianzas con productores y empresas de diverso tamaño y foco productivo en Argentina y en el mundo, para aportar nuestra tecnología, investigación e innovación y lograr mejorar la calidad productiva. Ya sea mediante alianzas estratégicas o mediante desarrollos de I+D a la medida de las necesidades de los productores, queremos trabajar de forma colaborativa para potenciar los negocios.

Oportunidad argentina

Y existe aquí una oportunidad interesante para Argentina, que se puede anclar no solo en su reconocida trayectoria agrícola sino también en la ventaja de su sistema científico. Consiste en visualizar la oportunidad de negocios que presentan los bioinsumos: se estima que el mercado mundial de bioinsumos generó alrededor de US$ 5 mil millones en 2020, US$ 800 millones en América Latina, US$ 2 mil millones en América del Norte (EEUU y Canadá).

De acuerdo a estimaciones de la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa Cerrados) / Dunhan Trimmer, el mercado mundial de insumos biológicos ha crecido un 10%-15% anual dependiendo de la región; en tanto, el mercado brasileño alrededor del 15%.

Por último, recorrer este camino hacia los bioinsumos nos permite adaptarnos velozmente a los requerimientos crecientes de regulaciones que buscan reducir el uso de insumos químicos y promover el uso de agentes biológicos, reduciendo los costos de producción y el daño al ambiente, en línea con las demandas sociales.

Ya hay ejemplos de programas e iniciativas en este sentido en Brasil, Estados Unidos, Europa y China, todos con matices propulsando el desarrollo de la bioeconomía y el uso de productos biológicos.

Argentina tiene la posibilidad de desarrollar y exportar su producción de bioinsumos al mundo y a su vez potenciar una industria que crea empleo de calidad, genera divisas y favorece el desarrollo sustentable. Un camino imprescindible que podemos y debemos recorrer.

Adrián Rovetto es Fundador, Vicepresidente y Director de Producción y Calidad de TERRAGENE. CEO de PROTERGIUM.

