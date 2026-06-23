Ranking de los salarios más altos en la región: dónde está Argentina.

Argentina se consolidó como el país de América Latina donde más crecieron los salarios medidos en dólares desde 2020. Según el informe regional de Jobint del primer semestre de 2026 el salario pretendido promedio acumuló un incremento de 53,8% en dólares oficiales y de 139,67% en dólares MEP entre enero de 2020 y abril de este año.

En el mismo periodo Chile mostró una mejora del 17,43% en los salarios medidos en dólares. Perú de 15,9% y Ecuador apenas de 0,57%, mientras que Panamá mostró una caída de 3,07%.

El informe toma en cuenta un factor muy importante que es la inflación, y es que entre enero de 2020 y abril de 2026, Argentina acumuló una suba de precios de 3.820,6%, esto obligó a una permanente actualización de las remuneraciones.

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De esta forma, el país encabeza el ranking regional de salarios pretendidos. El promedio alcanza los 1.292 dólares mensuales al tipo de cambio oficial. Por encima de Chile, luego aparece en Panamá, Ecuador, y Perú.

El liderazgo argentino también se refleja en varias categorías laborales. Por ejemplo, en Administración y Finanzas, los salarios pretendidos juniors alcanzan los 1.049 dólares.

Por otro lado, en un puesto senior y semi señor, el promedio asciende a los 1.048 dólares y se ubica al frente del ranking regional.

