Proyectan un túnel ferroviario que conecte Argentina y Chile, después de 42 años.

Después de más de cuatro décadas sin avances concretos, volvió a tomar impulso un histórico proyecto de integración entre Argentina y Chile: la construcción de un túnel ferroviario a través de la Cordillera de los Andes que permita mejorar el transporte de cargas y fortalecer el comercio entre ambos países.

La iniciativa, conocida como Túnel Internacional Paso Las Leñas, busca establecer una conexión ferroviaria permanente entre la provincia de Mendoza y la Región de O’Higgins, en Chile. El proyecto resurgió en la agenda bilateral luego de que autoridades y representantes del sector privado destacaran su importancia estratégica para el desarrollo económico y logístico de la región.

Una obra pensada hace más de 40 años

La idea de construir un corredor ferroviario transandino no es nueva. Los primeros estudios datan de comienzos de la década de 1980 y desde entonces atravesó diferentes etapas de análisis, postergaciones y cambios de contexto económico.

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Ahora, a 42 años de aquellas primeras propuestas, el proyecto vuelve a ser considerado como una alternativa para mejorar la conectividad entre el océano Atlántico y el Pacífico, facilitando la salida de exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos.

Cómo sería el túnel

Según los estudios preliminares, la obra incluiría un túnel de baja altura que permitiría la circulación ferroviaria durante todo el año, evitando las interrupciones que suelen producirse en los pasos cordilleranos por las condiciones climáticas.

Los impulsores sostienen que el corredor podría reducir costos logísticos, agilizar los tiempos de transporte y aumentar la competitividad de las exportaciones de ambos países.

Además del transporte de cargas, el proyecto contempla la posibilidad de incorporar servicios de pasajeros en el futuro, fortaleciendo el intercambio turístico y comercial entre Argentina y Chile.

Impacto económico y comercial

Especialistas en infraestructura destacan que una conexión ferroviaria moderna a través de los Andes tendría un impacto significativo en las economías regionales. Mendoza podría consolidarse como un nodo logístico clave para el comercio exterior argentino, mientras que Chile fortalecería su posición como puerta de acceso al Pacífico para los productos provenientes del Mercosur.

La iniciativa también es observada con interés por sectores vinculados a la minería, la agroindustria y la industria manufacturera, que podrían beneficiarse de menores costos de transporte y una mayor eficiencia en la cadena de suministro.