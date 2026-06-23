Bajaron los patentamientos de los 0 km

Los ojos de la economía están puestos en las señales que da la industria y el comercio. En este contexto, un dato clave es el patentamiento de autos.

En febrero, según datos del sector cayó un 6%. Durante el último mes, se registraron 42.277 unidades algo que muestra una baja en comparación al mismo mes del 2025.

Los datos fueron difundidos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, que con esta publicación inaugura un nuevo esquema para comunicarlos. Representantes del sector también mencionan que en el medio hay un conflicto por los datos de los patentamientos, dado que el Gobierno busca eliminar intermediaciones y ordenar el acceso a esta estadística.

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De sector advierten que es normal una merma de este indicador siempre en febrero. Durante enero se habían registrado 66.080 patentamientos. Este dato fue publicado por la Asociación de Concesionarios ACARA.