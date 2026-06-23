El 65% de los empleados sufrió burn out: qué es y cuáles son sus causas y consecuencias

Un estudio afirma que 6 de cada 10 trabajadores sufren de estrés crónico. Otros trastornos que afectan a los equipos de trabajo incluyen ansiedad, depresión, trastornos del sueño, e irritabilidad. Según diversos relevamientos recientes, alrededor del 65% de los empleados afirma haber experimentado síntomas vinculados a este síndrome, una problemática que afecta tanto el bienestar de las personas como la productividad de las organizaciones.

El agotamiento laboral, conocido internacionalmente como burn out, se convirtió en una de las principales preocupaciones en el mundo del trabajo. Especialistas en salud ocupacional advierten que el fenómeno se ha intensificado en los últimos años debido a la creciente presión laboral, la hiperconectividad y las dificultades para equilibrar la vida personal con las exigencias del trabajo.

¿Qué es el burn out?

El burn out es un síndrome asociado al estrés laboral crónico que no ha sido gestionado de manera adecuada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como un fenómeno relacionado con el ámbito laboral y lo caracteriza por tres dimensiones principales:

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* Sensación de agotamiento físico y emocional.

* Distanciamiento mental o actitud negativa hacia el trabajo.

* Disminución de la eficacia y del rendimiento profesional.

A diferencia del cansancio habitual, el burn out implica un desgaste persistente que puede afectar significativamente la calidad de vida.

Principales causas

Los especialistas identifican diversos factores que pueden favorecer la aparición del síndrome:

Sobrecarga de trabajo

La acumulación de tareas, los plazos ajustados y las jornadas extensas generan niveles elevados de estrés sostenido en el tiempo.

Falta de reconocimiento

Cuando los empleados perciben que su esfuerzo no es valorado o recompensado, aumenta la frustración y disminuye la motivación.

Escasa autonomía

La falta de capacidad para tomar decisiones o influir sobre el propio trabajo puede generar sentimientos de impotencia y agotamiento.

Ambientes laborales conflictivos

Los problemas de comunicación, los conflictos entre compañeros o una cultura organizacional poco saludable también pueden contribuir al desarrollo del síndrome.

Hiperconectividad

El uso constante de dispositivos electrónicos y la dificultad para desconectarse fuera del horario laboral han ampliado las fronteras entre el trabajo y la vida personal.

Consecuencias para la salud

El burn out puede manifestarse a través de distintos síntomas físicos, emocionales y conductuales. Entre los más frecuentes se encuentran:

* Cansancio permanente.

* Trastornos del sueño.

* Dolores de cabeza.

* Problemas gastrointestinales.

* Irritabilidad y cambios de humor.

* Dificultades de concentración.

* Sensación de frustración o fracaso.

* Pérdida de interés por las tareas habituales.

Si no se aborda a tiempo, el síndrome puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental.

Impacto en las empresas

Las consecuencias del burn out no afectan únicamente a los trabajadores. Las organizaciones también pueden enfrentar una reducción de la productividad, un aumento del ausentismo, mayores niveles de rotación de personal y dificultades para retener talento.

Además, los empleados agotados suelen presentar una menor capacidad de innovación y una mayor probabilidad de cometer errores en sus tareas.

Cómo prevenirlo

Los expertos recomiendan una combinación de medidas individuales y organizacionales para reducir el riesgo de burn out.

Entre ellas se destacan:

* Promover horarios de trabajo razonables.

* Fomentar pausas y períodos de descanso.

* Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.

* Reconocer los logros y esfuerzos de los empleados.

* Favorecer una comunicación abierta dentro de los equipos.

* Brindar acceso a programas de apoyo psicológico y bienestar.