El salario mínimo argentino, entre los más bajos de la región

Ayer la agencia Bloomberg Línea publicó una estadística latinoamericana de salario mínimo. No soy un experto en el tema, pero presumo que "salario mínimo" se usa como una base de cálculo. Lo que publicaron fue una comparación latinoamericana de salarios mínimos y ahí estamos muy complicados.

Argentina tiene un salario mínimo, a junio de 2026, a este mes, de $251 dólares; estamos peor que Bolivia, que tiene $374.

Los países de la región que tienen mayor salario mínimo son Chile, con $613 dólares; Costa Rica, $821; México, $552; y Panamá, con $706. Paraguay tiene $497 dólares, bastante más que Argentina.

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Después tenemos a Brasil con $314, a Colombia con $505, a Cuba con $3... Cuando vi 3,04 dije: "¿Cómo puede ser?". Es $3,04 dólares, no se puede creer. Y Venezuela está por ahí, con $0,21. Aun así, en la región, en términos generales, estamos bastante mal en materia de salario mínimo.

Después he leído el informe privado que publica cada lunes el doctor De Pablo, que ofrece tres datos interesantes.

El salario mínimo llegó a $367.800 en junio y volvió a quedar por debajo de la inflación mensual

El primero, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empresas registradas en Argentina disminuyó 5,1%, y pone, un poco en broma, "estamos para el suicidio".

Aunque agrega que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el estimador mensual de actividad económica subió 8%. Es decir, tenemos un crecimiento relativo de la economía, pequeño, con menos cantidad de empresas. Y él se pregunta: "¿Qué está pasando en Argentina?", porque ambos datos son simultáneos. Sucede que estamos en una transición hacia alguna parte, por el momento bastante incierta.

Segundo dato que ofrece, que pertenece a la Fundación FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que dice que, combinando las dos primeras semanas del mes de junio, esas dos primeras semanas la inflación fue de 1,1%. Y ese dato quincenal es menor al observado en las dos primeras semanas de los meses anteriores.

El salario mínimo perdió 40% de su capacidad de compra en la era Milei

De Pablo está queriendo decir que probablemente la inflación de junio, cuando se conozca, sea menor a la de mayo y, por supuesto, a la de abril y marzo.

Y el tercer dato es que De Pablo dice que hay un fuertísimo superávit comercial en mayo de 2026, porque Argentina exportó en mayo por 9.500 millones de dólares e importó por 6.033 millones, con un saldo comercial favorable de 3.500 millones.

Lo que uno ve acá es que no hay un boom de importaciones. Hay importaciones, naturalmente, en todos lados hay importaciones, pero esta idea del "boom importador", estos datos ratifican que no es tal y que el superávit fue muy alto.

AS