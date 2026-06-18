La negociación paritaria de la industria aceitera volvió a empantanarse este jueves tras una nueva reunión entre las cámaras empresarias y los sindicatos del sector en Rosario. Las partes no lograron acercar posiciones y ahora todas las miradas están puestas en el próximo encuentro previsto para el martes en la Secretaría de Trabajo.

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Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) aseguraron que propusieron abrir un esquema de actualización salarial mensual en función de la inflación informada por el Indec, al sostener que los salarios del sector ya acumulan una recomposición cercana al 14% desde enero.

Sin embargo, las entidades empresarias señalaron que no consiguieron convencer a los dirigentes sindicales de abandonar "propuestas con efectos políticos nacionales contra el Gobierno", por lo que la negociación volvió a quedar estancada.

"Nos queda ahora la expectativa de que el próximo martes, en la reunión en la Secretaría de Trabajo, acepten y firmen la propuesta de la industria para poder trasladarla a los salarios del próximo mes, de manera que nadie pierda poder adquisitivo", expresaron desde CIARA-CEC.

Los gremios rechazaron la oferta

La respuesta sindical no tardó en llegar. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo calificaron la propuesta patronal como una "profunda mala fe" y una "absoluta provocación".

Según denunciaron, las empresas ofrecieron un incremento de apenas $15.000 para el salario de mayo, una cifra que consideraron totalmente insuficiente frente a su reclamo de un salario mínimo, vital y móvil.

Las organizaciones sindicales recordaron que su planteo se basa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen que el salario debe cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

De acuerdo con los cálculos elaborados por los gremios, el salario mínimo, vital y móvil para un trabajador aceitero debería alcanzar en mayo de 2026 los $2.802.754.

Además, sostuvieron que ese incremento representaría apenas el 0,1% de la facturación anual de las empresas del sector, por lo que consideraron que las compañías tienen capacidad económica para afrontar el reclamo.

Advierten sobre un nuevo conflicto

Los sindicatos afirmaron que la postura empresarial demuestra una falta de voluntad para alcanzar un entendimiento y advirtieron que la negociación podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

"Lamentablemente, pareciera ser que la intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras nos va a llevar a un nuevo conflicto", señalaron en un comunicado conjunto.

En ese sentido, remarcaron que "las y los trabajadores aceiteros no están dispuestos a volver a ser trabajadores pobres" y anticiparon que, si no hay una mejora sustancial de la oferta, recurrirán a "las herramientas que garantiza la Constitución", entre ellas el derecho de huelga.

Pese al nuevo fracaso de las conversaciones, ambas partes volverán a reunirse el próximo martes bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, en un intento por destrabar una negociación que, por ahora, sigue sin acuerdo y mantiene abierta la posibilidad de un nuevo conflicto en uno de los sectores clave del complejo agroexportador argentino.

FN