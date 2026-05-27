Gremios aceiteros comenzaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial

Los gremios de aceiteros comenzaron este mediodía con una huelga por tiempo indeterminado a nivel nacional en reclamo de un aumento salarial que los empresarios consideran "desorbitado".

La medida de fuerza, tomada luego de asambleas en las terminales, se basa en en “la decisión intransigente de la CIARA y las patronales aceiteras y de biodiesel, que ofrecieron una recomposición salarial de 0% en la negociación colectiva salarial aceitera”, de acuerdo con el comunicado de la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

Los sindicatos piden elevar el salario mínimo de los actuales $2.344.000 a $2.802.754, lo cual implica un aumento cercano al 20%.

El campo liquidó u$s2.495 millones en abril: 23% más que en marzo, pero 11% abajo de 2025

Según los gremios, “el compromiso asumido en la paritaria del año pasado indicaba que entre el 27 de abril y el 2 de mayo de este año analizaríamos la evolución de las variables económicas del país y su impacto en el salario para negociar los aumentos necesarios. Pero las patronales, que obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares con la enorme reducción de los derechos de exportación no ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”.

Los sindicatos señalan que en 2025 se batieron récords de producción procesamiento de soja y girasol y “eso lo hicimos nosotros, los que producimos: pasamos de 183 toneladas por mes a 191 toneladas por mes por trabajador. Lo hicimos sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores”.

Y añaden: “Para garantizar ese salario, y según las mismas estadísticas del INDEC, se necesitan 2.802.754 pesos y eso es lo que reclamamos a las patronales aceiteras".

La posición de la industria

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARIA) considera que el pedido los gremios es “desorbitante”, debido a que “el salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones. Esto implica una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal”, llegando hasta el 117% en las categorías superiores. “El salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo de 2026”.

Los empresarios también apuntan que el salario aceitero aumentó 361%, mientras que ⁠el IPC subió 299% y “⁠la soja en pesos subió únicamente 179%. Al mismo tiempo, la actividad industrial cayó: en el primer trimestre de 2026, la molienda acumulada de soja fue 9% menor que en el mismo período de 2025”.

“Desde enero de 2026, el salario aceitero ya aumentó 13,5%, por encima de la inflación acumulada de 12,3%. Además, se otorgó un anticipo promedio de $600.000 por trabajador para cubrir toda la inflación del primer semestre". Desde CIARA afirman que "este conflicto ya no es salarial: es político, contra la política económica, y termina afectando a una actividad estratégica para el país".

La propuesta de CIARA es actualizar los salarios sobre la base del dato de inflación que publica el INDEC: "Es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación".

LM