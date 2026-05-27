Miguel Ponce sobre el enfrentamiento Estados Unidos/Irán: “Durante todo el fin de semana se hablaba del acuerdo”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y aseguró que la geopolítica global atraviesa un momento de máxima tensión tras las nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras los mercados reaccionan con fuertes movimientos en el precio del petróleo y en los activos financieros.

Miguel Ponce explicó que el descenso del crudo estuvo vinculado a versiones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. “Durante todo el fin de semana se hablaba del acuerdo, ya salía el acuerdo, los puntos del acuerdo”, afirmó.

Repercusiones tras la suba del petróleo

Sin embargo, aclaró que la situación volvió a escalar rápidamente: “Cuando entra a bajar el petróleo muy rápidamente, cuando algunos muchachos como siempre hacen sus diferencias por tener esta información privilegiada, vinieron los ataques”.

Según detalló Ponce, las primeras operaciones militares modificaron nuevamente el escenario internacional. “Ayer el día empezó con ataques de Estados Unidos, ataques preventivos”, señaló. Y agregó: “La respuesta de Irán no se hizo esperar, tardeando sobre los F-35, bajando un dron”.

Cómo se llegó a un posible entendimiento

Asimismo, explicó que, pese a las tensiones, comenzó a circular un borrador de entendimiento impulsado por Omán como mediador. Entre los principales puntos, destacó la posible reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el retiro militar estadounidense de la zona. “Las fuerzas militares de Estados Unidos se retiran de las cercanías de Irán”, indicó.

El entrevistado también remarcó que, “la marina de Estados Unidos levanta el bloqueo del Estrecho de Ormuz”. Sobre el control marítimo, precisó: “La gestión y el enrutamiento del tráfico marítimo a través del Estrecho va a ser manejado por Irán en cooperación con Omán”.

Luego, manifestó que el punto más delicado de la negociación sigue siendo el programa nuclear iraní. “Cuando empezamos a discutir en la tenencia del uranio enriquecido, todo lo demás, Ormuz incluido estaba ok”, explicó.