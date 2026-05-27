Contradicciones en el crecimiento de la actividad económica: “El consumo no sólo no levantó, sino que sigue cayendo”

El economista, Gastón Alonso, en diálogo con Canal E, evaluó los últimos datos del INDEC y advirtió sobre la fuerte caída del consumo en Argentina, pese a los indicadores positivos que mostró el EMAE en marzo.

Alonso destacó que marzo mostró una recuperación en algunos indicadores de actividad económica. “En marzo tuvimos un crecimiento del 3,5% de la actividad general, un crecimiento del 3,2% de la industria y un crecimiento del 4,7% de la construcción”, explicó.

El consumo continúa en caída

Sin embargo, remarcó que esos números no se reflejan en el consumo masivo. “El consumo no sólo no levantó, sino que sigue cayendo”, afirmó.

Según detalló Alonso, “las ventas de supermercados cayeron un 0,02%”, mientras que “la caída de mayoristas fue de 1,4%”. Además, alertó sobre el impacto interanual: “La venta de supermercados cayó 5,1%” y “la venta del mayorista cayó 7,2% interanual”.

Las ventas en los mayoristas no repuntan

Asimismo, hizo especial énfasis en el rol de los mayoristas como termómetro de la economía cotidiana. “El dato de venta mayorista, que se encuentra más de 20% abajo de 2023, es un dato que también nos dice qué está pasando en los almacenes”, señaló.

En ese sentido, el entrevistado explicó que muchos comercios pequeños dependen directamente de las compras mayoristas: “Los pequeños almacenes de barrio van y compran al mayorista”. Por eso, insistió en que “ese dato también nos habla mucho de lo que está pasando en los comercios de barrio”.

Luego, manifestó que la persistencia de la baja en las ventas genera un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica futura. “Si vos tenés una seguidilla de meses malos, obviamente empezás a restringir y decir, bueno, necesito menos empleados”, sostuvo.